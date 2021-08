Dolly Parton a utilisé les redevances de Whitney Houston pour investir dans la communauté noire

Dolly Parton jeté la pâte majeure, elle a recueilli le succès de l’un des Whitney Houston‘s plus grands succès – une interprétation de Dolly, sans aucun doute – dans une communauté noire du Tennessee … quelque chose qui ne semble pas avoir été connu, jusqu’à présent.

Le chanteur a fait la révélation cette semaine lors d’une apparition sur ‘WWHL’ avec Andy Cohen, où il lui a demandé … quelle était la meilleure chose dans laquelle elle avait investi avec les redevances qu’elle avait perçues de la version de Whitney de «Je t’aimerai toujours» … chantée à l’origine par DP.

Dolly a donné une réponse assez incroyable … car il semble que c’est quelque chose que personne n’a jamais pris la peine de demander, mais elle était heureuse de partager. Découvrez sa réponse par vous-même dans le clip.

Elle dit à Andy que sur l’argent qu’elle avait tiré des redevances – environ 10 millions de dollars environ, dans les années 90 – elle a fini par investir une somme décente dans un complexe de bureaux/centre commercial “hors des sentiers battus” de 16th Avenue à Nashville (une rue célèbre près du centre-ville).

Plus important encore, Dolly note que c’était une partie de la ville où vivaient principalement des Noirs – et elle a estimé qu’il n’y avait pas de meilleur endroit où être, comme c’était le cas parmi les gens de Whitney … et les gens de Dolly aussi, comme elle le souligne. On ne sait pas si Dolly s’est davantage développée là-bas au fil des ans … mais en tout cas, elle a presque certainement laissé une sorte d’impact économique global avec ses dépenses.

On ne sait pas exactement où réside la propriété de Dolly … mais il semble qu’elle puisse encore l’utiliser toutes ces années plus tard. Et, plus fou encore – elle n’a jamais vraiment parlé de ça jusqu’à ce qu’Andy lui en parle, semble-t-il. Comme beaucoup le soulignent, c’est juste Dolly pour vous.

Une autre chose qui mérite d’être mentionnée concernant Whitney et Dolly – lors d’un segment de questions-réponses des fans, une personne a demandé s’il avait déjà été prévu que Dolly interprète « I Will Always » aux côtés de Whitney, comme dans une version en duo ou quelque chose comme ça … et ça n’est tout simplement jamais arrivé. Très bonne question, comme le note Andy.

Sa réponse est à la fois étonnante et un peu agaçante… si vous êtes fan de l’un ou l’autre artiste.

Pour faire court, Dolly dit simplement … non, parce que PERSONNE NE LUI A JAMAIS DEMANDÉ DE LE FAIRE, même si elle ajoute qu’elle aurait volontiers accepté de chanter la chanson à côté de Whitney, en supposant que quelqu’un l’ait approchée à ce sujet. Tu parles d’une occasion manquée, hein ???

Quant à la façon dont elle pense qu’elle aurait résisté aux tuyaux légendaires de WH… c’est aussi révélateur. Dolly est toujours aussi gracieuse ici.