Dolly Parton en guest star dans la dernière saison de Grace et Frankie

Ce sera une réunion de 9 à 5 pour Dolly Parton, Jane Fonda et Lily Tomlin ! Parton est sur le point d’être l’invité de la dernière saison de la série à succès de Netflix Grace et Frankie lorsque la saison 7 sera diffusée en 2022. L’icône de la musique country sera l’invitée du dernier lot d’épisodes, a annoncé Netflix vendredi, mais plus de détails – y compris un nom de personnage et les détails de l’intrigue – sont gardés secrets.

Grace et Frankie ont terminé la production de sa dernière saison de 16 épisodes cette semaine, ce qui aidera la série à entrer dans l’histoire en tant que série originale la plus longue de Netflix avec 94 épisodes. Les quatre premiers épisodes de la saison 7 sont sortis en août dans le cadre d’une surprise pour les fans jusqu’à la première du reste de la saison en 2022.

Ça se passe enfin : Dolly Parton apparaîtra dans la septième et dernière saison de Grace et Frankie !!! pic.twitter.com/JIZRVWqPGT – Netflix (@netflix) 5 novembre 2021

Les fans ont supplié Netflix que Parton se joigne aux deux autres tiers de 9 à 5 sur Grace et Frankie pour une réunion pour les âges. Parton, Fonda et Tomlin ont joué dans le film de 1980 en tant que Doralee, Judy et Violet, trois travailleuses qui décident de se venger de leur patron sexiste (Dabby Coleman). Le film a rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office, donnant naissance à une sitcom du même nom en 1982 sur ABC, où il a duré trois ans avant de continuer pendant deux saisons supplémentaires en syndication de première diffusion. À différents moments, le casting comprenait Rita Morena, Sally Struthers et Jeffrey Tambor.

En plus de Fonda et Tomlin, Grace et Frankie mettent en vedette Sam Waterson, Martin Sheen, June Diane Raphael, Brooklyn Decker, Baron Vaughn, Ethan Embry et Peter Gallagher – qui reprendront tous leurs rôles pour la septième et dernière saison. Fonda et Tomlin jouent le rôle principal – Grace et Frankie, respectivement – ​​dont la vie est bouleversée lorsque leurs maris révèlent qu’ils sont homosexuels et les quittent l’un pour l’autre. Les quatre forment un lien improbable pour faire face ensemble à leur avenir incertain.

Netflix a annoncé en septembre 2019 avant la première de la saison 6 que la sitcom se terminerait avec la saison 7. En raison de la pandémie, la production de la saison 7 a été arrêtée en mars 2020, date à laquelle les quatre premiers épisodes de la saison 7 étaient déjà terminés. . Grace et Frankie La saison 7 – mettant en vedette l’incomparable et bien-aimée Dolly Parton – reviendra en 2022.