Dolly Parton envoie un message à ‘Ted Lasso’ et les fans perdent la tête

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

On dirait que Dolly Parton est la dernière célébrité à rejoindre le fan club de Ted Lasso. Cette semaine, le compte Twitter de Ted Lasso a mentionné la star de la musique du comté de 75 ans et l’actrice en répondant à un fan. Parton a vu le tweet et lui a dit qu’il était “trop ​​gentil”. Cela a conduit un certain nombre de fans à montrer leur amour pour l’échange entre Parton et Ted Lasso.

“Au milieu de tout ce qui cherche à nous détruire, [Dolly Parton] et [Ted Lasso] avoir un message sur Twitter nous rappelle que tout ira bien. », a écrit un fan. Un autre fan a également adoré l’échange, en disant : « La plupart du temps, Twitter est un vaste terrain vague de, eh bien, des déchets. Mais de temps en temps, tu trébuches sur de l’or véritable, comme [Dolly Parton] et [Ted Lasso] en discuter. C’est pourquoi nous continuons à revenir et à en redemander.”

Tu es trop gentil, @TedLasso ! J’ai entendu dire que vous aviez laissé des billets @AFCRichmond à volonté sous mon nom ? https://t.co/1TcY8dFvOK – Dolly Parton (@DollyParton) 29 septembre 2021

Ted Lasso a été un énorme succès pour Apple TV+ depuis sa diffusion l’année dernière. La deuxième saison est actuellement en streaming et la finale de la saison sera diffusée la semaine prochaine. Ted Lasso a connu un tel succès qu’il a récemment remporté quatre Primetime Emmy Awards. Jason Sudeikis joue le personnage principal et il semble mentionner quelques célébrités dans presque chaque épisode, ce qui a conduit les stars à montrer beaucoup d’amour pour la série.

Dans une récente interview avec Parade, Sudeikis a expliqué pourquoi le spectacle est attrayant. “Je pense que parce que les êtres humains se ressemblent beaucoup plus que ce que l’on nous fait parfois ressentir”, a-t-il déclaré. “Et même lorsque vous êtes dans votre propre eau, vous pouvez parfois avoir l’impression de ne pas y appartenir. Cela témoigne de l’apprentissage que nous devons tous faire, même au sein de notre propre maison, bureau, famille ou équipe.”

C’est tout ce qui est juste dans ce monde. https://t.co/2rxVSbmVtC – Jessie – BLM (@AntiS0cialWrkr) 1er octobre 2021

Sudeikis a également expliqué comment il s’était impliqué dans la série. “Quand NBC Sports m’a approché pour faire une promo et qu’ils avaient quatre ou cinq idées, c’est celle à laquelle j’ai pensé immédiatement, simplement parce que jouer à Ted était une version des gens à la maison”, a déclaré Sudeikis. “Encore une fois, peut-être moi après quelques Jack Daniel’s avec juste l’accent qui sort.

Nettoyeur de chronologie Twitter. Cliquez sur à travers et à travers à nouveau. https://t.co/jc7tUCssI9 – cwoodworth (@cwoodworth) 30 septembre 2021

“Mais alors je savais exactement à quels deux amis demander s’ils pourraient aider, Brendan [Hunt] et Joe [Kelly], et c’est parce que je ne connaissais rien au football. Joe en sait beaucoup sur le football et sur le football américain et le sport en général. Et Brendan en sait beaucoup sur le football et le football, et est très similaire à son personnage Coach Beard, un Internet ambulant sur ces choses. Il est tombé amoureux du sport.”