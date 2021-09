Dolly Parton et Chris Stapleton apparaîtront dans l’hommage à Kenny Rogers

UNE Kenny Rogers Un concert hommage spécial qui a été filmé avant la mort de la superstar de la country-pop, Kenny Rogers: All In for the Gambler, devrait être diffusé plus tard ce mois-ci sur CBS.

Dolly Parton, Chris Stapleton, Lionel Richie, Reba McEntire, Petite grande ville, Dame A, et Idina Menzel sont les invités qui ont participé au spectacle épique au Bridgestone Arena de Nashville le 25 octobre 2017, qui ont également fait la coupe pour la diffusion d’une heure à 21 h HE/PT le 23 septembre.

Rogers, décédé le 20 mars 2020, à 81 ans, a participé à l’émission de 2017, qui était présentée comme son chant du cygne à la suite d’une annonce de retraite, bien qu’il n’ait pas chanté longuement.

La grande finale du salut a permis à Rogers de monter sur scène pour trois derniers numéros avec Parton, dont des duos de « You Can’t Make Old Friends » et « Islands in the Stream » qui ont pris en sandwich une interprétation solo de Parton de « I Will Always Love You » qu’elle a chanté avec son bras autour de lui.

Parmi les autres moments marquants de cette nuit que les fans devraient s’attendre à voir dans l’émission spéciale, citons Richie interprétant “Lady”, Menzel et Charles Kelley de Lady A faisant un duo de “We’ve Got Tonight”, Lady A faisant “She Believes in Me” sur le leur, McEntire chantant “Reuben James”, Little Big Town faisant “Through the Years” et Stapleton interprétant la chanson titre de la série, “The Gambler”.

La programmation de la spéciale omet un certain nombre d’artistes qui n’ont pas pu être pressés dans le spectacle d’une heure – y compris les Flaming Lips, dont l’arrangement de “Ruby, Don’t Take Your Love to Town” ce soir-là restera un moment privilégié pour les personnes présentes.

“L’énorme impact de Kenny Rogers sur la musique country n’a d’égal que l’amour que tous les artistes et fans ont montré à Kenny lors de cette soirée incroyable”, ont déclaré les producteurs exécutifs Keith Wortman et Ken Levitan dans un communiqué commun. “Nous sommes ravis de partager cette spéciale avec ses amis, sa famille et ses fans du monde entier, car il restera à jamais dans nos cœurs.”

