Dolly Parton honorée avec le trio des records du monde Guinness

Dolly Parton continue d’être une héroïne. La superstar de la musique country a été honorée jeudi soir à Nashville, TN, par le Guinness World Records, remportant trois certifications pour ses réalisations extraordinaires. Deux des récompenses ont été attribuées au plus grand nombre de décennies (7) au palmarès Billboard US Hot Country Songs pour une artiste féminine et à la plupart des hits n ° 1 (25) pour une artiste féminine. Parton a également battu le record du plus grand nombre de hits pour figurer dans la période des charts Billboard, avec 109 chansons dans le classement au cours de sa carrière.

« C’est le genre de choses qui vous rend vraiment très humble et très reconnaissant pour tout ce qui s’est passé. Je n’avais aucune idée que je serais dans le Guinness World Records autant de fois ! Je suis flatté et honoré », a déclaré Parton dans une interview avec l’organisation Guinness World Records. « J’ai eu beaucoup de gens qui m’ont aidé à arriver ici. Merci à vous tous et à tous de m’avoir aidé à avoir tout cela. »

« J’ai adoré pouvoir gagner ma vie dans l’entreprise que j’aime tant », a déclaré Parton à propos de sa longue carrière. « J’ai eu tellement de chance de voir mes rêves se réaliser, et j’espère juste continuer aussi longtemps que possible. Vous allez devoir me renverser pour m’arrêter! » Espérons que cet honneur apaisera les fans de Parton, qui se sont soulevés après qu’Elon Musk a été nommé Personnalité de l’année du magazine TIME pour 2021, beaucoup claquant la décision et déclarant que Parton méritait beaucoup plus le prix.

Alors que Musk a reçu l’honneur d’avoir « créé des solutions à une crise existentielle, d’avoir incarné les possibilités et les dangers de l’ère des titans de la technologie, d’avoir conduit les transformations les plus audacieuses et les plus perturbatrices de la société », selon le rédacteur en chef de Time Edward Felsenthal, de nombreux n’a pas pu s’empêcher de noter les nombreuses contributions de Parton au cours de la dernière année. En plus de continuer à être une légende de la musique, Parton a continué à gérer sa Dolly’s Imagination Library, qui offre des livres gratuits aux enfants de la naissance jusqu’à leur entrée à l’école. Peut-être encore plus notable, cependant, était l’implication de Parton dans le vaccin COVID-19. En 2020, la chanteuse de « 9 à 5 » a fait un don de 1 million de dollars pour financer la recherche sur le vaccin Modern, et en mars 2021, elle a aidé à encourager les autres à retrousser ses manches en partageant une parodie de « Jolene » alors qu’elle recevait sa première dose de Moderna.