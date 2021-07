Dolly Parton montre son soutien à Britney Spears et réfléchit à son propre combat juridique pour la liberté

La légende de la musique country Dolly Parton est la dernière célébrité à s’exprimer au nom de Britney Spears. Alors qu’elle était invitée sur Watch What Happens Live, l’animateur Andy Cohen a demandé à Parton ce qu’elle pensait de la bataille de Spears pour la tutelle et du mouvement Free Britney. “Eh bien, j’essaie de ne pas m’impliquer dans les affaires des autres”, a admis Parton. “Je pense que c’est une artiste merveilleuse et je pense que c’est une fille merveilleuse, et je ne lui souhaite que le meilleur.”

Parton a expliqué qu’elle avait vécu une expérience similaire avec Spears, s’ouvrant sur ses propres problèmes juridiques avec l’ancien partenaire musical Porter Waggoner. “Je comprends toutes ces choses folles”, a expliqué Parton. “J’ai vécu beaucoup de choses moi-même lors d’un gros procès à mes débuts avec Porter Waggoner essayant de s’en sortir seul.”

Parton a annoncé en 1974 qu’elle se diversifierait en tant qu’interprète, ce qui l’a inspirée à écrire sa chanson emblématique “I Will Always Love You”. Alors que les choses semblaient aller bien avec Waggoner au départ, il a fini par la frapper d’un procès pour rupture de contrat de 3 millions de dollars en 1979. Ils finiront par se réconcilier et se régler à l’amiable, maintenant leur amitié jusqu’à la mort de Waggoner en 2007. “Alors je comprends où elle vient de et comment elle se sent “, a conclu Parton. ” J’espère que tout se passera comme il se doit. “

Spears a donné un témoignage déchirant en juin, s’ouvrant sur les abus qu’elle a subis alors qu’elle était sous le contrôle légal de son père, Jamie Spears. “Mon avocat dit que je ne peux pas laisser le public savoir ce qu’ils m’ont fait […] Je crois vraiment que cette tutelle est abusive, mais madame, il y a des milliers de tutelles qui sont également abusives. Je veux mettre fin à la tutelle”, a déclaré Spears lors du procès. Elle a ensuite souligné qu’elle se sentait “déprimée” et souhaitait des “changements” alors qu’elle espérait avancer dans sa vie sans avoir besoin d’approbation pour tout – même en notant comment elle est ‘ “Je suis tellement en colère que je ne peux pas dormir et je suis déprimée”, a-t-elle déclaré. “Je veux être entendue… Je veux des changements et je veux changements à l’avenir. Je mérite des changements. » Elle a ajouté : « Je veux juste retrouver ma vie. Cela fait 13 ans et c’est assez. C’est suffisant et cela n’a aucun sens… J’en ai fini… Je veux poursuivre ma famille en justice pour être totalement honnête avec vous.”