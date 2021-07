Dolly Parton partage ses réflexions sur la bataille de Britney Spears pour la conservation

in

Le procès auquel Dolly Parton fait référence n’est pas exactement une affaire de tutelle, mais traitait toujours d’une personne très proche d’elle. Selon Taste of Country, le bœuf de Parton avec Porter Waggoner a commencé alors qu’ils faisaient partie du même groupe des années 1960 et 1970. Apparemment, Parton n’a pas accepté les tendances chauvines supposées de Waggoner et elle a quitté le groupe en 1974. À ce moment-là, Waggoner l’a poursuivie pour rupture de contrat, ce qui a finalement été réglé devant les tribunaux.