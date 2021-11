Dolly Parton partage une photo rare avec son mari Carl Dean en l’honneur de Thanksgiving

Dolly Parton célèbre Thanksgiving en partageant une photo rare d’elle et de son mari, Carl Dean. Sur la photo de retour, Parton portait une robe noire avec un volant blanc sur le devant. Dean, pour sa part, portait un costume, une chemise violette et une cravate rayée violette et noire. Les deux ont souri à la caméra alors qu’ils étaient assis ensemble sur un canapé en velours.

« Joyeux Thanksgiving de ma part et du mien à vous et aux vôtres », a écrit Parton, 75 ans, en légende de l’image. Elle partage rarement des photos avec Dean, qui a méticuleusement préservé sa vie privée tout au long de la longue carrière de Parton, alors les fans étaient ravis de voir la photo vintage. « Carl Dean était sexy ! » un fan a écrit dans la section commentaires. « J’aime à quel point vous êtes resté sain et vrai toutes ces années. Tellement heureux que votre mariage ait survécu à tant d’autres », a écrit un autre fan. « Obsédé par toute la publicité de Carl Dean ces derniers temps. »

La photo de retour est la deuxième fois ce mois-ci que Parton donne aux fans un aperçu de sa vie personnelle avec Dean, 79 ans. Plus tôt ce mois-ci, Parton a jailli de Dean tout en faisant la promotion de son nouveau lancement de vêtements. « Trouvez-vous un partenaire qui vous soutiendra comme mon Carl Dean le fait ! » elle a légendé une photo retouchée d’eux deux. Sur la photo, Parton a souri tout en tenant la main de Dean, qui a été modifié pour donner l’impression qu’il portait l’un des t-shirts de sa nouvelle collection de marchandises vintage.

Parton et Dean se sont mariés en mai 1966, ce qui signifie qu’ils ont célébré leurs 55 ans de mariage cette année. Le jour de son anniversaire cette année, Parton a honoré son amour pour lui en recréant la couverture du magazine Playboy après plus de 40 ans. Dans une vidéo partagée sur Twitter, elle a écrit un body noir, des oreilles de lapin et un nœud papillon. « Aujourd’hui, c’est le 20 juillet. C’est l’anniversaire de mon mari Carl et vous vous demandez probablement pourquoi je suis habillé comme ça », a expliqué Parton. « Tu te souviens il y a quelque temps, j’avais dit que j’allais poser pour le magazine Playboy quand j’avais 75 ans ? Eh bien, j’ai 75 ans et ils n’ont plus de magazine. »

« J’essayais de penser à quelque chose à faire pour faire [Dean] heureux. Il pense toujours que je suis une fille sexy après 57 ans – et je ne vais pas essayer de l’en dissuader », a-t-elle déclaré.