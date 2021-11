Dolly Parton partage une photo rare de son mari Carl Dean

La légende de la musique country Dolly Parton est mariée à Carl Dean depuis plus de 55 ans, bien que le public ne l’ait pratiquement pas vu depuis cette époque.

Mais mardi après-midi, elle a partagé une photo amusante d’eux deux ensemble pour promouvoir sa dernière gamme de produits.

Sur la photo, Dean semble porter un t-shirt Parton – bien qu’il soit probablement modifié, car le même est disponible dans sa boutique en ligne.

« Trouvez-vous un partenaire qui vous soutiendra comme le fait mon Carl Dean ! » elle a écrit.

Bien sûr, Dean a soutenu l’indépendance et la carrière de Parton au fil des ans.

Les deux se sont rencontrés le premier jour où elle a déménagé à Nashville pour poursuivre la musique dans une laverie automatique, a-t-elle déjà dit, et ont eu leur premier rendez-vous chez McDonald’s. Ils se sont mariés en 1966 et sont restés ensemble depuis.

Partager le même sens de l’humour a maintenu Dolly Parton et son mari Carl Dean ensemble pendant près de 60 ans. (DollyParton.com)

« Mon mari et moi sommes ensemble depuis 57 ans, nous sommes mariés depuis 54 ans, et j’en ai marre de lui, et je suis sûr qu’il en a marre de moi », a déclaré Parton en riant en décembre 2020 sur le podcast « Table Manners ».

Dean a gardé un profil si bas que Parton a dû réfuter les rumeurs selon lesquelles il n’existe pas.

« Beaucoup de gens ont pensé cela au fil des ans parce qu’il ne veut pas du tout être sous les projecteurs », a déclaré Parton à « Entertainment Tonight » en octobre 2020. « Ce n’est tout simplement pas qui il est. C’est une personne calme et réservée et il s’est dit que s’il arrivait un jour là-dedans, il n’aurait jamais une minute de paix et il a raison à ce sujet.

Elle a ajouté qu’elle avait toujours respecté cela et qu’elle essayait de « le garder le plus loin possible des projecteurs ».

« Il a dit : ‘Je n’ai pas choisi ce monde, je t’ai choisi et tu as choisi ce monde. Mais nous pouvons garder nos vies séparées et ensemble. Et nous le faisons et nous l’avons fait », a-t-elle déclaré.

Les deux n’ont jamais eu d’enfants, ce que Parton a confié à Oprah Winfrey l’année dernière.

« Comme je n’avais pas d’enfants et que mon mari était assez indépendant, j’avais la liberté », a-t-elle déclaré lors de l’émission AppleTV + de Winfrey. « Je pense donc qu’une grande partie de mon succès est le fait que j’étais libre de travailler. »

