Dolly Parton photoshope ses produits sur son mari et les fans roulent

Dolly Parton est occupée à faire connaître sa nouvelle marchandise. Pour présenter certains des produits, Parton a posté une photo de son mari, Carl Dean, portant l’une des chemises. Bien que, puisqu’il s’agissait d’une photo de retour, le chanteur country a dû utiliser certaines compétences de Photoshopping afin de représenter Dean portant le vêtement. Sur la base des réponses à son message, les fans s’amusaient clairement avec le moment Photoshop de Parton.

Parton a posté la photo pour promouvoir sa nouvelle gamme de produits. Sur la photo, on peut la voir avec Dean se tenant la main. Alors que la chanteuse porte un haut rouge et un pantalon jaune, son mari porte un t-shirt qui a été modifié numériquement pour faire partie de sa propre gamme de produits, son « Dolly Vintage Collage Tee ». À côté de la photo, Parton a écrit: « Trouvez-vous un partenaire qui vous soutiendra comme mon Carl Dean le fait! » Elle a également inclus un lien pour que les fans puissent acheter le vêtement pour eux-mêmes.

Trouvez-vous un partenaire qui vous soutiendra comme mon Carl Dean le fait !https://t.co/xVpXzqxO9i pic.twitter.com/avIDu00YTf – Dolly Parton (@DollyParton) 2 novembre 2021

Naturellement, les fans ont adoré le post de Parton, d’autant plus qu’elle partage rarement des clichés d’elle-même et de son mari. Mais, de nombreux autres fans ont été séduits par les compétences Photoshop du chanteur country et se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leur point de vue sur la photo.

Je dois l’aimer

Elle n’a pas seulement photoshopé son mari portant son merch😭😭😭 J’aime Mme Dolly https://t.co/4goO1hiUly – Le bébé papa d’Aether (@DonutImpact) 3 novembre 2021

La retouche photo a définitivement eu des fans qui ont fait une double prise. Ils ne peuvent s’empêcher d’aimer ça et Parton.

précédentsuivant

Une rareté

Laisser tomber la première photo de votre mari depuis environ 50 ans et le photoshoper dans une chemise avec votre propre visage dessus… https://t.co/SQVpBtFa73 – Idiot absolu (@heyguys_heyguys) 6 novembre 2021

Comme mentionné précédemment, la chanteuse « Jolene » publie rarement des photos de Dean. Donc, cela rend d’autant plus hilarant pour certains fans qu’elle a utilisé cette photo pour vendre ses produits.

précédentsuivant

Obsédé

obsédé par la façon dont la chemise est clairement photoshopée. nous aimons une reine https://t.co/RyhTSVabAx – crabe (@ajrastenis98) 4 novembre 2021

Il est difficile de ne pas remarquer qu’il y a eu des retouches sur la photo. Cependant, cela a incité les fans à l’aimer davantage.

précédentsuivant

Hein?

pourquoi personne n’évoque le fait que sa chemise est très visiblement photoshopée ?? je veux juste savoir qui l’a fait https://t.co/piM0AAMTGL – hellscape (@ZoeDonahe) 4 novembre 2021

Il y avait certaines personnes qui étaient confuses par l’ensemble du travail de Photoshopping. Ils veulent juste savoir pourquoi ils l’ont fait.

précédentsuivant

Mais pourquoi?

pourquoi ils photoshopent cette chemise sur cet homme — Doux. (@Zenaibuu) 3 novembre 2021

Même si Parton a publié un message pour promouvoir sa nouvelle gamme de produits, il y avait des fans qui étaient encore confus. Ils avaient plein de questions.

précédentsuivant

Commercialisation!

Bc, il existe un lien vers la boutique pour acheter le produit, nous savons qu’il est photoshopé. C’est une jolie blague marketing. – Les hommes qui pensent qu’ils sont intelligents mais qui ne le sont pas (@thotmystic) 4 novembre 2021

Bien qu’il y ait eu une certaine confusion quant à la raison pour laquelle ils ont photoshopé le message, il était clair pour de nombreux fans que tout se résumait au « marketing ». Après tout, les gens en parlent définitivement.

précédentsuivant

reine

Dolly reine de photoshop Parton est tout ce que je peux rêver d’être https://t.co/Z62jiTV3sq – Rebecca (@zRebeccaTaylor) 2 novembre 2021

Indépendamment du travail Photoshop, les fans adorent néanmoins la photo. Ils ont même surnommé la chanteuse « Dolly queen of photoshop Parton ».

précédent