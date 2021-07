Dolly Parton recrée la couverture de Playboy pour l’anniversaire de son mari Carl Dean

Juste au moment où nous pensions que Dolly Parton ne pouvait pas devenir plus emblématique, elle s’est encore une fois surpassée. La reine du country célèbre “Hot Girl Summer” et l’anniversaire de son mari (principalement ce dernier) de la seule façon qu’elle connaisse – en recréant sa couverture Playboy de 1978. Vous connaissez celle-là.

Dans la séance photo originale, Dolly portait des oreilles de lapin, un corset noir et un collier nœud papillon rose scintillant. Et sur Instagram, elle a partagé une vidéo expliquant que son mari Carl Dean a toujours aimé cette couverture, alors elle a pensé que ce serait une bonne idée de porter à nouveau la tenue pour son anniversaire.

En octobre 2020, elle s’est engagée à poser à nouveau pour Playboy à l’âge de 75 ans. Et maintenant qu’elle a franchi le cap, le magazine n’a plus d’édition imprimée. Alors elle a improvisé.

« Vous vous demandez probablement pourquoi je suis habillé comme ça. Eh bien, c’est pour l’anniversaire de mon mari », a-t-elle déclaré dans la vidéo, vêtue du costume complet. « J’essayais de penser à quelque chose à faire pour le rendre heureux. Il pense toujours que je suis une fille sexy après 57 ans et je ne vais pas essayer de l’en dissuader. »

Elle a ensuite révélé qu’elle avait une couverture faite de “l’ancienne, la nouvelle Dolly” et l’a encadrée à côté de l’original pour la donner à Carl. Elle s’est qualifiée de «petite boule de beurre» sur la première photo, ajoutant: «Eh bien, je suis du fromage à cordes maintenant. Mais il va probablement penser que je suis du fromage à la crème, j’espère. » À la manière classique de Dolly, elle a signé une blague. « Tu penses que Playboy devrait payer au moins pour la séance photo ? elle a demandé. “Disparu!”

La chanteuse “Jolene” a livré le cadeau en interprétant une chanson dans son “petit costume de lapin”, comme elle l’appelait, et parce que Carl aime préserver son intimité, elle a partagé une photo de derrière lui lors de sa grande révélation. Dedans, elle se tenait devant lui en tenant le cadre avec un énorme sourire sur son visage.

“C’est toujours #HotGirlSummer pour mon mari, Carl 💝”, a-t-elle légendé le post. “Joyeux anniversaire mon amour!”

Dolly et Carl se sont rencontrés quand elle avait 18 ans et ils se sont mariés deux ans plus tard. Dans une belle démonstration d’engagement et d’affection, ils ont maintenu cette jeune romance en vie. « On a encore nos petits moments, comme au printemps quand les premières jonquilles jaunes sortent. Même s’il y a encore de la neige autour, mon mari m’apporte toujours un bouquet », a-t-elle confié à People en septembre 2020.« Et il m’écrit généralement un petit poème. Qui pour moi, ça n’a pas de prix. C’est comme un rendez-vous en soi.”

Elle a également toujours embrassé son côté sensuel – et est clairement toujours à 75 ans – ce qui fait toute la différence. “Je suis une personne très passionnée dans tout ce que je fais, et je pense que la passion a un grand sex-appeal”, a-t-elle déclaré. «Je pense que les gens sont attirés par ça parce que c’est une magie. C’est une énergie. Et j’ai toujours été un grand amant parce que je suis passionné. Je ressens juste ma sensualité, ma sexualité, ma passion, et je n’ai pas à m’excuser pour tout ça.”

Kayla Blanton Kayla Blanton est une rédactrice indépendante qui traite de tout ce qui concerne la santé et la nutrition pour la santé des hommes, la santé des femmes et la prévention.

