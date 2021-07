Dolly Parton recrée son shooting de couverture emblématique de “Playboy” pour l’anniversaire de son mari Carl

Le mari de Dolly Parton, Carl Dean, a fêté son anniversaire cette semaine, et la légende de la musique country a proposé un cadeau unique pour l’occasion, qu’elle a partagé avec ses abonnés sur les réseaux sociaux le mardi 20 juillet. Parton a posté une vidéo d’elle portant une reconstitution de la tenue qu’elle portait pour couvrir le magazine Playboy en 1978, à l’âge de 32 ans, portant un bustier noir, des oreilles de lapin noires, des gants noirs, des poignets roses et un nœud papillon rose.

“Vous vous demandez probablement pourquoi je suis habillé comme ça. Eh bien, c’est pour l’anniversaire de mon mari”, a déclaré Parton aux fans dans le clip. “Tu te souviens il y a quelque temps, j’ai dit que j’allais poser sur le magazine Playboy quand j’aurais 75 ans ? Eh bien, j’ai 75 ans et ils n’ont plus de magazine, mais mon mari a toujours adoré la couverture originale de Playboy.”

“J’essayais de penser à quelque chose à faire pour le rendre heureux”, a-t-elle poursuivi. “Il pense toujours que je suis une fille sexy après 57 ans et je ne vais pas essayer de l’en dissuader. Et j’espère qu’il est d’accord, qu’en pensez-vous ?”

La gagnante d’un Grammy a partagé que pour l’anniversaire de son mari, elle avait fait une séance photo recréant son apparence de Playboy et avait une couverture faite de “l’ancienne nouvelle Dolly”. Parton a plaisanté en disant qu’elle était “une sorte de petite boule de beurre” dans son tournage original et qu’elle est “du fromage à cordes maintenant”. “Mais il pensera probablement que je suis du fromage à la crème, j’espère”, a-t-elle ajouté.

C’est toujours #HotGirlSummer pour mon mari, Carl 💝 Joyeux anniversaire mon amour ! pic.twitter.com/utz7Atpk3F – Dolly Parton (@DollyParton) 20 juillet 2021

La vidéo s’est terminée par une photo de Parton surprenant son mari avec une photo de son nouveau tournage encadrée à côté de sa couverture originale. « Tu penses que Playboy devrait payer au moins pour la séance photo ? elle a demandé aux fans. “Je fais!” Dans sa légende, elle a ajouté : “C’est toujours #HotGirlSummer pour mon mari, Carl. Joyeux anniversaire mon amour !”

Parton et Dean se sont mariés en mai 1966 quand elle avait 20 ans et il avait 23 ans après s’être rencontrés quand Parton avait 18 ans. Dean est resté à l’écart des projecteurs au cours des 55 dernières années, et Parton a dit à Gabby Barrett dans une interview pour Amazon Music l’année dernière qu’un La pierre angulaire de sa relation avec Dean est “une grande amitié”.

“Nous sommes tous les deux drôles et nous avons tous les deux un sens de l’humour formidable et déformé, nous avons donc toujours passé un bon moment”, a-t-elle partagé via PEOPLE. “C’est à peu près un solitaire et un casanier, et je suis un gitan. Mais quand je suis à la maison, j’adore ça. Nous ne faisons pas la même chose, donc cela nous donne des choses différentes à dire. Il ne le fait pas s’impliquer dans mon entreprise, et je ne le fais pas dans la sienne, donc nous avons notre propre petit monde que nous créons pour nous-mêmes.”

En mars 2020, Parton a déclaré à 60 Minutes Australia qu’elle souhaitait à nouveau poser pour Playboy pour célébrer son 75e anniversaire, en janvier 2021. “Je ne prévois pas de prendre ma retraite. Je viens d’avoir 74 ans et je prévois de faire la couverture du magazine Playboy”, a-t-elle déclaré. “Tu vois, j’ai fait le magazine Playboy il y a des années et j’ai pensé que ce serait vraiment fou s’ils voulaient le faire – je ne sais pas s’ils le feront – si je pouvais à nouveau faire la couverture quand j’aurais 75 ans.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle porterait la même tenue qu’elle portait pour sa couverture, elle a répondu : “Peut-être” et a plaisanté : “Je pourrais probablement l’utiliser, les seins sont toujours les mêmes.”

Mercredi matin, la vidéo de Parton a été vue plus de quatre millions de fois sur Twitter et près de deux millions de fois sur Instagram. “Soyons honnêtes, Jolene n’a jamais eu de chance”, a commenté un fan, faisant référence à la chanson signature de Parton, “Jolene”. Un autre a jailli, “Dolly et Carl pour toujours !!!!! Vrai amour.” Un troisième fan a partagé : “Objectifs de mariage Dolly ! Vous avez tous les deux la chance de vous amuser encore !”

Certains fans ont également fait quelques blagues sur Twitter.

Le mari de Dolly Parton est vraiment le modèle car la plupart des gens ne savent même pas qu’il existe – Fiona Applebum dit #BlockShaunKing 🍎 (@WrittenByHanna) 20 juillet 2021

Dolly Parton moi à

à 75 25 pic.twitter.com/hqE7EKLnu0 – ClockOutWars (@clockoutwars) 20 juillet 2021

