Dolly Parton se penche sur la couverture de “Jolene” de Lil Nas X

On dirait que Dolly Parton aimera toujours Lil Nas X. La légende de la musique country s’est tournée vers les médias sociaux pour peser sur l’interprétation par le rappeur de sa chanson à succès “Jolene”, qu’il a interprétée plus tôt ce mois-ci avec beaucoup de succès. Partageant une photo de Nas X et d’elle-même dans les coulisses des CMA Awards en 2019, Parton a écrit qu’elle était “honorée et flattée” d’avoir choisi sa chanson pour la reprise.

“J’étais tellement excité quand quelqu’un m’a dit que Lil Nas X avait fait ma chanson” Jolene “”, a écrit Parton. “Je devais le trouver et l’écouter immédiatement… et c’est vraiment, vraiment bien. Bien sûr, je l’aime quand même. J’ai été surpris et je suis honoré et flatté. J’espère qu’il nous fera du bien à tous les deux. Merci @lilnasx.”

Les fans se sont immédiatement évanouis devant l’hommage de Parton au rappeur de 22 ans, qui a fait ses débuts avec son hit country “Old Town Road”. Beaucoup ont profité des commentaires pour partager leur enthousiasme. “DEUX LÉGENDES DANS UNE IMAGE”, a écrit un utilisateur d’Instagram. “S’il vous plaît, soyez une collaboration”, a espéré un autre. “Nommez un meilleur duo, j’attendrai (et oui haw)”, a déclaré quelqu’un d’autre. “Quand je vous dis que je n’ai jamais autant aimé une photo”, a déclaré quelqu’un d’autre. Lil Nas X était tout aussi excitée par la mention de Parton, la retweetant et écrivant “HOLY S-“.

Lil Nas X, de son vrai nom Montero Lamar Hill, est revenu dans la campagne lorsqu’il a repris le tube de Dolly en 1971 lors d’une apparition au BBC Radio 1 Live Lounge pour promouvoir son premier album Montero. Lors de l’apparition, il a livré une version époustouflante de la chanson de Parton, que vous pouvez regarder ci-dessous, dans un microphone recouvert de strass.

JOLÈNE pic.twitter.com/PAwMq2KKxJ – MONTERO 🦋 (@LilNasX) 21 septembre 2021

Les deux chanteurs sont fans l’un de l’autre. Parton, 75 ans, a déclaré à Elle en 2019 qu’elle avait eu l’occasion de figurer sur “Old Town Road” mais espère plutôt travailler avec lui à l’avenir. « J’ai eu l’occasion de faire partie de cette [song], mais ça avait si bien marché avec tant de gens”, a-t-elle déclaré à l’époque. Lil Nas X a sorti des remixes du morceau avec BTS, Billy Cyrus, Lil Wayne et Diplo, entre autres. “Je me suis dit : “Eh bien, je” Je vais attendre et faire quelque chose plus tard. Inutile de descendre cette même route de la vieille ville. Nous avons d’autres routes à parcourir.'” Elle a ajouté: “J’étais tellement heureuse pour lui.”