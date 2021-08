Dolly Parton sortira son premier roman l’année prochaine

in

Dolly Parton recrée sa couverture emblématique de Playboy 0:58

. – Dolly Parton chante, finance les vaccinations et donne des livres aux enfants, et écrit maintenant son propre roman.

La reine de la musique country s’est associée à l’auteur à succès James Patterson pour publier un roman commun, ont-ils annoncé mercredi.

Le roman intitulé “Run, Rose, Run” se déroule dans le Tennessee et parle d’une jeune femme qui déménage à Nashville pour poursuivre son rêve de devenir musicienne.

“C’est une étoile montante, qui chante sur la vie difficile qu’elle a laissée derrière elle”, note un article sur le site Web de Patterson. “Il est aussi en fuite. Trouvez un avenir, quittez le passé. Nashville est l’endroit où il est venu réclamer son destin. C’est aussi l’endroit où il pourrait trouver cette obscurité qu’il a fui. Et la détruire.”

Patterson a décrit le roman comme “une histoire pleine de danger et de désir, que seul l’artiste le plus aimé d’Amérique et l’auteur à succès aurait pu créer”.

Le livre de 448 pages sera accompagné d’un album basé sur les personnages et les situations.

“J’espère que vous apprécierez le livre et les chansons autant que nous aimons les créer”, a tweeté Parton.

Parton est passionnée par la littérature et envoie des livres gratuits aux enfants dans le cadre de son programme Imagination Library. Elle a laissé entendre qu’elle rêvait d’écrire ses propres livres.

Ce n’est plus seulement un rêve. Le roman sortira en mars de l’année prochaine.