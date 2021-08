Dolly Parton sortira son premier roman “Run, Rose, Run” avec James Patterson

Dolly Parton ajoute maintenant la romancière à sa longue liste de réalisations, en s’associant à l’auteur à succès James Patterson pour sortir son premier roman, Run, Rose, Run. Le livre sera publié par Little, Brown and Company le 7 mars 2022, et un album éponyme de 12 chansons de Parton sortira le même jour.

Run, Rose, Run suit une jeune femme qui déménage à Nashville pour réaliser son rêve de devenir une chanteuse célèbre. “La source de ses chansons déchirantes est un secret brutal qu’elle a tout fait pour cacher”, a déclaré un communiqué de presse. “Mais le passé qu’elle a fui cherche à contrôler son avenir, même si cela signifie détruire tout ce pour quoi elle a travaillé.” Little, Brown and Company ont partagé dans un synopsis : “Chaque chanson raconte une histoire. C’est une star en plein essor, qui chante la dure vie derrière elle. Elle est aussi en fuite. Trouvez un avenir, perdez un passé. Nashville est l’endroit où elle est venir réclamer son destin. C’est aussi là que les ténèbres qu’elle a fuies pourraient la trouver. Et la détruire. Run, Rose, Run est un roman étincelant de danger et de désir – une histoire que seul l’artiste bien-aimé n°1 des États-Unis et son auteur à succès n°1 aurait pu créer.”

L’album d’accompagnement du roman a été écrit, interprété et produit par Parton. “Je ne peux pas être plus enthousiasmé par la sortie de mon tout premier roman Run, Rose, Run avec le grand James Patterson. J’ai aussi un nouvel album pour accompagner le livre”, a déclaré Parton dans un communiqué, via PEOPLE. “Toutes les nouvelles chansons ont été écrites sur la base des personnages et des situations du livre. J’espère que vous apprécierez le livre et les chansons autant que nous en avons eu à tout assembler !”

“Ce fut un honneur – et très amusant – de travailler avec l’inimitable Dolly Parton, que j’admire depuis longtemps pour sa musique, sa narration et son énorme générosité”, a déclaré Patterson. “Ce qui est époustouflant dans ce projet, c’est que la lecture du roman est renforcée par l’écoute de l’album et vice versa. C’est une expérience vraiment unique que je sais que les lecteurs (et les auditeurs) vont adorer.”

Bien qu’elle n’ait pas encore publié de roman, Parton est l’auteur d’un certain nombre de livres, notamment des mémoires, des livres pour enfants et des œuvres inspirantes. Sa dernière sortie, Songteller, est une réflexion sur sa carrière de plusieurs décennies en tant qu’auteur-compositeur, partageant les histoires derrière certains de ses plus grands succès. Run, Rose, Run est disponible en pré-commande ici.