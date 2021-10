Dolores Catania parle de rencontrer Jason Biggs sur l’argent à votre porte

Des femmes au foyer à une visite à domicile de célébrités !

La star des vraies femmes au foyer du New Jersey Dolores Catane est sur le point de faire quelque chose qu’elle n’a jamais fait auparavant : apparaître dans un jeu télévisé. C’est vrai, Bravolebrity et sa famille font une apparition spéciale dans le nouvel épisode de Cash at Your Door de ce soir sur E! où ils essaient de gagner jusqu’à 25 000 $ en répondant aux questions de l’hôte Jason Biggs.

« Je n’aurais jamais pensé que je serais dans un jeu télévisé … C’était surréaliste pour moi », a déclaré Dolores à E! Nouvelles exclusivement. « Je ne suis pas du genre à jouer au jeu. J’ai littéralement joué à Jenga pour la première fois l’autre jour. »

Dolores dit qu’elle a été « starstrucK » lorsqu’elle a rencontré Jason pour la première fois à sa porte.

Dolores a joué CAYD avec son ex-mari Franc, leurs deux enfants Frank Jr. et Gabrielle et son copain David, avec un ami de la famille. Elle dit qu’elle a été très surprise par le nombre de questions que ses enfants ont répondues.