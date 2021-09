Dolores O’Riordan, les canneberges et un héritage conçu pour durer

Le monde a été choqué, attristé et pris au dépourvu par la mort subite de Dolores O’Riordan, le 15 janvier 2018. En tant que chanteuse principale de Les canneberges, le chanteur emblématique né dans le comté de Limerick était un talent aventureux et vraiment singulier à la tête d’un groupe qui n’était pas seulement l’un des grands groupes de rock alternatif des années 90, mais une tenue pour laquelle la longévité est garantie depuis longtemps.

Que la mort prématurée d’O’Riordan ait privé le monde de la musique de l’une de ses voix les plus distinctives est indéniable, mais le vaste corpus d’œuvres qu’elle et ses compagnons de groupe ont légué vivra fièrement. À elles seules, les statistiques (qui nous informent que les sept albums studio de The Cranberries se sont vendus collectivement à plus de 40 millions d’exemplaires) exigent le respect, mais c’est le contenu riche, audacieux et diversifié de ces sept disques qui continue de séduire les fans, anciens et nouveaux.

Écoutez le meilleur de The Cranberries sur Apple Music et Spotify.

Le groupe a connu un succès stratosphérique, mais dans la tradition séculaire du rock’n’roll, The Cranberries est venu du plus humble des débuts. Formé par le guitariste Mike Hogan, son frère bassiste Noel et le batteur Fergal Lawlor, dans leur Limerick natal, en 1989, le line-up classique des Cranberries ne s’est mis en place que lorsque la chanteuse/parolier en herbe Dolores O’Riordan a été recrutée un an plus tard.

Leurs cotisations initiales effectuées sur les circuits indépendants britanniques et irlandais, la première pause du groupe a eu lieu lorsque le patron du label Rough Trade, Geoff Travis, a repris leur direction. Avec l’aide de Travis et le soutien de personnalités clés de l’industrie telles que le DJ de BBC Radio 1, John Peel et Dave Fanning de 2FM, à Dublin, The Cranberries ont signé sur Island et ont enregistré leur premier album très acclamé, 1993’s Tout le monde le fait, alors pourquoi pas nous ?.

La question posée par le titre de l’album semblait sans objet à une époque où le grunge et le rock alternatif étaient à la hausse, mais la qualité des débuts de The Cranberries les a rapidement distingués du peloton. L’âme celtique enflammée inhérente à la prestation vocale adroite d’O’Riordan lui a assuré la part du lion des applaudissements, mais tout le groupe a pesé avec des performances consommées, et tandis que la percée du disque frappe “Dreams” et la chanson mélancolique de rupture ” Linger” a depuis défini Everybody Else…, sa liste de chansons recèle également des trésors tels que “Pretty” et le magnifique et carillonnant “Waltzing Back”.

Au départ un slow-burner, Everybody’s Doing It… s’est fait connaître après le succès transatlantique de « Dreams » et « Linger », qui est finalement devenu quintuple Platine rien qu’aux États-Unis. Cela a à peine préparé le groupe au succès fulgurant de leur deuxième LP, cependant, No Need To Argue, produit par Stephen Street, qui a été vendu à 17 millions d’exemplaires dans le monde.

Bien qu’ayant engendré quatre hits du Top 40 britannique, No Need To Argue a trouvé The Cranberries qui s’étirait sonorement. Le single de la bande-annonce de l’album, le barattage, « Zombie » aux accents grunge, était une chanson de protestation franche concernant la mort de deux jeunes enfants dans un attentat à la bombe contre l’IRA, tandis que le disque a également engendré des plats introspectifs tels que « Daffodil’s Lament » amélioré par les pipes. et l’évocatrice « Ode To My Family » – cette dernière provoquant l’une des voix les plus touchantes d’O’Riordan.

Surfant sur la crête d’une vague, le troisième album des Cranberries, To The Faithful Departed, était un disque de rock musclé de la taille d’une arène qui présentait plusieurs des tubes emblématiques du groupe, parmi lesquels “Salvation” et l’enjoué, radio-amical “When Tu es parti.” En haut des charts, il a finalement culminé au n ° 2 au Royaume-Uni et au n ° 4 du Billboard 200, en route pour devenir double platine.

Savourant les tendances changeantes du monde post-Britpop, The Cranberries a connu un nouveau succès avec Bury The Hatchet en 1999 et Wake Up And Smell The Coffee en 2001. L’ancien hit strident du Top 20 britannique “Promises” bien que plusieurs de ses morceaux remarquables, y compris le mélancolique et acoustique “Just My Imagination” et “Animal Instinct” (l’ode d’O’Riordan à devenir mère pour la première fois) a résonné retour au son indie-pop rêveur qui a fait à l’origine le nom de ces piliers de Limerick.

Produit par un Stephen Street de retour, Wake Up And Smell The Coffee reste sans doute le cheval noir du catalogue de The Cranberries, abritant deux singles finement travaillés, bien que souvent négligés, “Analyse” et le soucieux de l’environnement “Time Is Ticking Out”. Dans le sillage de l’album, The Cranberries a ensuite fait une pause, bien qu’une réunion en 2009 ait conduit à un album de retour ambitieux, Roses, en 2012.

Proposant leur ensemble de chansons le plus éclectique, les Roses, à la barre de Stephen Street, ont tout intégré, des boucles et du cadrage électronique «Fire And Soul» à «Raining In My Heart», à la saveur reggae, ainsi que de nombreuses chansons celtiques brevetées du groupe. dream-pop aromatisée sur « Tomorrow » et le bienheureux « Astral Projection ».

Il ne s’agit pas d’un nouvel album studio en tant que tel, Something Else de 2017 a trouvé The Cranberries en train de refondre dix de leurs succès clés dans des environnements acoustiques de style orchestral et/ou « unplugged ». semblable à la poussière d’or de Tori Amos. Publié en avril 2017, il met en valeur la richesse et la maturité inhérentes à la voix de Dolores O’Riordan, et bien qu’il n’ait pas été conçu comme un chant du cygne, Something Else ajoute un point final gracieux et digne à un héritage artistique très convoité.

En dehors de The Cranberries, Dolores O’Riordan a également enregistré deux albums solo, Are You Listening? (2007) et No Baggage en 2009, et a collaboré avec des artistes réputés pour leur approche non-conformiste, parmi lesquels Zucchero, Jah Wobble et – plus récemment – ​​DARK : un projet basé à New York avec également l’ancien bassiste des Smiths, Andy Rourke. Que des personnalités publiques allant des politiciens au président irlandais Michael D Higgins pleurent le décès d’O’Riordan, et les critiques citent les dettes comme Adele et Florence welch lui doivent, tout prouve à quel point elle a profondément marqué la culture populaire.

Vous cherchez plus? Découvrez nos 20 meilleures chansons de Cranberries.