Dolphin Emulator est plus rapide sur les Mac M1 par rapport à Intel

La puce M1 d’Apple existe depuis un certain temps maintenant et à ce stade, nous savons tous qu’elle fonctionne incroyablement bien dans différentes situations. Depuis l’introduction des premiers Mac avec M1 l’année dernière, l’équipe derrière Dolphin – qui est un émulateur Nintendo GameCube et Wii populaire – travaille sur la prise en charge des Mac M1.

Désormais, les premiers tests partagés par les développeurs de Dolphin montrent qu’il fonctionne deux fois plus vite sur M1 que sur certains Mac Intel.

Émuler des jeux à partir d’anciennes consoles comme GameCube et Wii peut sembler facile, mais le processus est assez complexe et nécessite un matériel performant. Premièrement, l’équipe a déjà réussi à exécuter plusieurs jeux à l’aide de Dolphin Emulator sur des Mac M1 avec uniquement la couche de traduction Rosetta 2, qui permet aux utilisateurs d’exécuter des applications compilées pour les processeurs Intel sur la plate-forme Apple Silicon.

Même avec le fait que les applications exécutées via la Rosetta 2 n’atteignent pas les performances maximales fournies par la puce M1, les résultats ont été assez impressionnants. La plupart des jeux fonctionnaient bien et les performances globales étaient meilleures que sur un MacBook Pro 2018 avec un processeur Intel Core i7.

Dolphin sur le MacBook Pro Intel peut exécuter Super Smash Bros à 71 ips, tandis que le Mac M1 exécute le même jeu à 79 ips. Dans d’autres jeux comme Star Wards Rogue Squadron II, la différence de performances était encore plus notable: seulement 16 ips sur le MacBook Pro Intel contre 49 ips sur le Mac M1 avec Rosetta 2.

Mais qu’en est-il de l’exécution de l’émulateur en mode natif? Étant donné que Dolphin Emulator repose sur la compilation JIT, la recompiler pour l’architecture M1 et ARM 64 bits était beaucoup plus compliquée – mais pas impossible. En utilisant à nouveau Super Smash Bros comme exemple, le jeu tourne à 120 ips avec la version native de Dolphin sur le Mac M1.

Les choses ne sont pas encore parfaites, car il y a encore des choses à implémenter dans la version ARM de Dolphin. Pourtant, les résultats étaient meilleurs que sur la plupart des Mac Intel. Cependant, ce qui est encore plus impressionnant, c’est l’efficacité énergétique de l’architecture ARM. Comme l’ont montré les développeurs, l’émulateur sur M1 peut rendre 8,94 images avec un watt de puissance, tandis que l’Intel MacBook Pro rend 1,38 images par watt.

Il est indéniable; Le matériel macOS M1 donne un coup de pied sérieux. Il efface absolument un MacBook Pro Intel de deux ans et demi qui était plus de trois fois son prix tout en restant à la portée d’ARM d’un puissant ordinateur de bureau. Nous avons été tellement impressionnés que nous avons décidé de faire un deuxième graphique pour l’exprimer. L’efficacité est presque littéralement hors du tableau. Comparé à une monstruosité absolue d’un PC de bureau, il utilise moins de 1 / 10ème de l’énergie tout en fournissant ~ 65% des performances. Et le pauvre MacBook Pro Intel ne peut tout simplement pas comparer.

Pour l’instant, la version native de l’application Dolphin Emulator pour M1 n’est disponible qu’en version développeur. Vous pouvez trouver plus de détails sur les premiers tests avec Dolphin Emulator sur les Mac M1 ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: