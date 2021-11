Dolphin news: Un homme s’ouvre sur une affaire aquatique de six mois – « Elle est venue me chercher » | Monde | Nouvelles

Malcom Brenner, de Floride, a parlé de sa relation sexuelle avec le mammifère en disant qu’elle « s’était attirée » vers lui. M. Brenner a rencontré le dauphin nommé Dolly dans les années 1970.

L’animal à nageoires était basé dans son parc aquatique à Sarasota, en Floride, où l’affaire a eu lieu.

M. Brenner a déclaré: « Il y a quelque chose d’assez transcendantal dans le fait de faire l’amour avec un dauphin.

Il a ajouté: « J’ai appelé ça une relation parce que c’était ce que c’était ».

S’adressant au Mirror, M. Brenner a expliqué que le mammifère l’avait courtisé en « se positionnant de manière à ce que je me frotte contre elle ».

Brenner était en fait le photographe de Dolly, où il avait accès à toutes les zones de sa maison.

Mais M. Brenner a défendu ses actions, affirmant que c’était le dauphin qui lui avait « croché » pendant son séjour chez elle.

Le photographe avait initialement rejeté le dauphin, affirme-t-il, mais a finalement été « séduit » à la fin, ce qui a conduit à une liaison de six mois.

Malgré la présence d’un dauphin mâle dans l’installation, le « couple » a réussi à « échapper » à l’autre mammifère pendant un certain temps ensemble.

Ce n’est pas la première fois que M. Brenner a une forme de relation sexuelle avec un animal.

Il a déclaré à KIIS FM qu’au cours de son adolescence, M. Brenner avait tenté d’avoir des relations sexuelles avec le chien de la famille.

M. Brenner a publié un livre en 2010, avec l’histoire centrée sur Zachary Zimmerman, un étudiant en arts libéraux, qui photographiait un spectacle de dauphins en Floride.

Ce livre serait en quelque sorte une autobiographie de M. Brenner sur son expérience avec Dolly.

Dans le livre de M. Brenner, le personnage principal, Zachary est attiré par « Ruby », un dauphin de la série, qui « se fraye un chemin lentement dans l’esprit légèrement brumeux de Zack, l’attirant de plus en plus profondément dans son royaume humide et sauvage d’abandon sensuel » .