‘Dolphin Tale’ Dolphin Winter Dead à 16 ans

Winter, le dauphin qui a inspiré le film Dolphin Tale en 2011, est décédé. La nouvelle de sa mort est arrivée au milieu d’informations selon lesquelles Winter se battait pour sa vie après avoir développé une infection grave, selon TMZ. En 2005, Winter a perdu sa queue alors qu’elle n’avait que 2 mois. Sa queue s’est emmêlée dans un piège à crabes, provoquant la perte de la queue. Elle avait été soignée au Clearwater Marine Aquarium en Floride toute sa vie.

Dolphin Tale était basé sur le voyage de Winter de sa blessure à la queue prothétique qui a été faite pour elle. Le film a également montré les progrès qu’elle a réalisés avec la queue prothétique. Le film mettait en vedette Harry Connick Jr., Morgan Freeman, Ashley Judd et Kris Kristofferson.

Le drame familial en 3D a rapporté 95 millions de dollars au box-office mondial. Une suite, Dolphin Tale 2, est sortie en 2014. La suite racontait l’histoire d’un autre dauphin nommé Hope. Après la mort de la mère porteuse de Winter, Panama, l’avenir de Winter est menacé à moins que l’équipe de l’aquarium marin de Clearwater ne puisse lui trouver un nouveau compagnon. Freeman a également joué dans la suite.

Les gardiens de Winter ont annoncé que pendant qu’ils la traitaient pour une infection gastro-intestinale présumée, son état s’était aggravé. Elle s’est retrouvée dans un état critique et devait subir une intervention chirurgicale potentiellement vitale, mais est décédée alors qu’un vétérinaire la préparait pour la procédure. Avant l’opération, l’aquarium a annoncé qu’il fermerait ses portes pendant quelques jours « pour créer le meilleur environnement possible pour son équipe médicale ».

Dans une déclaration de l’aquarium, ils ont exprimé leur gratitude, notant: « Nous remercions tout le monde pour l’incroyable effusion d’amour et de soutien que vous avez témoigné à Winter depuis son sauvetage en 2005 et surtout ces derniers jours. » Ils ont ajouté. « Beaucoup sont inspirés par sa résilience et cette réponse étonnante nous rappelle à quel point elle a profondément affecté des millions de personnes, dont beaucoup sur leur propre parcours de santé. »

Winter avait 16 ans. Des représentants du Clearwater Marine Aquarium ont déclaré qu’une équipe de 15 vétérinaires et techniciens devait travailler sur Winter avant sa mort.