Domaines clés dont le Bayern Munich doit se méfier contre le Paris Saint-Germain

Maintenant que nous avons examiné les faiblesses potentielles de nos adversaires, il est temps de vérifier leurs forces.

L’éléphant dans la salle du Bayern Munich est l’absence de Robert Lewandowski. Le problème semble avoir un effet piquant, en particulier avec l’arrivée du Paris Saint-Germain à Munich avec une puissance de feu offensive parfaitement adaptée.

Les émotions seront au rendez-vous pour ce concours, tout comme Neymar Jr. and co. cherchera à venger sa défaite de la saison dernière en finale de l’UEFA Champions League.

Après s’être remis de ses difficultés dans la première moitié de la saison, le PSG est redevenu direct dans son approche offensive. Sous la direction du nouveau manager Mauricio Pochettino, les Parisiens recherchent des passes verticales et se combinent rapidement avec des jeux positionnels. Semblable au Bayern Munich, leurs attaquants échangent constamment leurs positions et sont une source constante de maux de tête pour les adversaires.

Alors, quels sont les points forts du PSG dont le Bayern Munich doit se méfier? Regardons:

Jeu de transition

Exceller dans la phase de transition est la spécialité du PSG depuis un certain temps déjà. Dès qu’une opportunité se présente, les hommes de Pochettino lancent des attaques à une vitesse fulgurante, découpant les défenses avec des passes incisives et profitant au maximum du rythme de Kylian Mbappé.

La menace de Mbappe: les joueurs lyonnais se surengagent à la recherche d’un but mais perdent la possession. Le PSG marque sur la pause rapide avec Mbappe effectuant une course parfaitement chronométrée.

Alors que le Bayern semble presque certain de conserver la possession pendant la plus grande partie du match, l’équipe devra faire attention avant de surengager les hommes dans leur quête d’une ouverture.

Gegenpressing comporte certains risques. Cette saison, le Bayern a perdu 1,63 de balles par match, le deuxième plus élevé des cinq grandes ligues européennes, derrière le 1,87 de Liverpool (également les défenseurs de la même philosophie).

Pour aggraver les choses, le PSG a passé au moins 2,35 passes, derrière seulement Barcelone en Europe (par FBref). Avoir un joueur avec la rapidité de Mbappé facilite également les choses, le Français réussissant au moins 12 passes progressives dans un match.

Le PSG gagne la possession et libère immédiatement le joueur de 22 ans grâce à un long ballon. L’International de France dépasse son marqueur et continue de marquer sur la pause rapide.

Inutile de dire que le Bayern visera à se défendre collectivement, comme il l’a fait il y a sept mois. Die Roten a trois joueurs accomplis pour deux positions sur le côté droit de la défense – Benjamin Pavard, Niklas Sule et Jerome Boateng. Décider quelle combinaison sera la plus efficace est là où l’entraîneur Hansi Flick aura du pain sur la planche.

Le dilemme du « défenseur latéral »

Comme nous l’avons vu précédemment, les arrières latéraux du PSG ne jouent pas un rôle de premier plan lorsqu’ils jouent du fond. Ils poussent très haut sur le terrain, se positionnent presque dans la même ligne horizontale que les attaquants, qui cherchent à se replier à l’intérieur. C’est là que les choses se compliquent un peu pour le joueur adverse – qu’il s’agisse de suivre l’arrière latéral du PSG ou de garder une trace des ailiers Mbappé ou Ángel Di María.

La situation pourrait se dérouler comme suit: si Pavard, par exemple, marque Layvin Kurzawa, il quitterait Boateng pour s’occuper de Mbappé et Moise Kean. Si Pavard dérive à l’intérieur avec Mbappe, le PSG aura l’occasion de créer un danger grâce à ses arrières latéraux.

Remarquez que les joueurs du PSG surpeuplent le centre. Dans la préparation du premier but du PSG contre le Barça lors de sa victoire 4-1, Sergino Dest était occupé par le milieu offensif du PSG Verratti. Cela laisse Kurzawa ouvert sur le flanc, qui le coupe pour Verratti.

De plus, si nous assignons un ailier, comme Serge Gnabry ou Leroy Sané, pour marquer leur arrière latéral, cela pourrait laisser Thomas Müller et Eric Maxim Choupo-Moting comme les deux seuls joueurs faisant pression, donnant les goûts de Leandro Paredes (qui retour au match retour), suffisamment de temps sur le ballon.

Ici, Barcelone adopte une approche conservatrice, affectant les ailiers Griezmann et Dembele aux arrières latéraux du PSG. La défense de Barcelone est attirée hors de sa position par Kean. Pendant ce temps, Paredes n’est pas pressé et choisit facilement Florenzi avec un ballon sur le dessus, ce qui a conduit au deuxième but de Mbappe.

Le Monaco de Niko Kovac a contré ce problème en déployant une ligne arrière de cinq hommes. Bien que le Bayern n’ait pas à modifier sa configuration initiale, il devra être extrêmement précis en appuyant sur l’avant et s’assurer que les canaux de passage menant aux arrières latéraux du PSG sont bloqués.

L’équipe de soutien de Kylian Mbappé

Le vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 22 ans, a fait l’objet d’un énorme battage médiatique et dans une large mesure, à juste titre. Mbappé est toujours une menace pour les buts mais ses coéquipiers artistiques – Di María et Neymar – ne sont pas moins importants. Même sans Marco Verratti et Paredes, le PSG est une plaque tournante de la créativité, avec les deux ailiers sud-américains capables de faire des ravages en errant devant la défense adverse.

Le 1 contre 1 est le point fort de Neymar, le Brésilien réalisant en moyenne 6 reprises réussies, dribblant au moins 7 joueurs (!) Et tirant 4,7 fautes par match.

Contrairement à Verratti, Neymar aime s’engager dans des duels 1 contre 1 lorsqu’il est déployé en milieu offensif. Il utilise son jeu de jambes astucieux pour échapper à la pression et faire progresser le ballon.

La chimie de Di Maria avec ses coéquipiers et son sens du dépassement le rendent tout aussi mortel. Même entouré de Neymar et Mbappé, l’Argentin de 33 ans ne manque jamais de passer sous les projecteurs.

Alors, comment cela affecte-t-il le Bayern?

Neymar se verra confier la tâche d’appuyer sur le Bayern n ° 6 Joshua Kimmich, son joueur adverse lorsque nous chevauchons les formations des deux équipes. Il ne serait pas exagéré de prétendre que tout dans le système de l’entraîneur Flick passe par Kimmich et que, par conséquent, le joueur de 25 ans aura une lourde tâche de travailler sous la pression de Neymar.

Di María affronte quatre défenseurs et libère Florenzi sur le flanc droit, qui poursuit son tir. Les dribbles de Di María et Neymar attirent les marqueurs de tous les côtés, créant beaucoup d’espace pour les autres attaquants. Ceci est particulièrement utile au milieu de terrain, qui se trouve être plus encombré que les ailes. Cette fois, les ailiers du PSG auront un attaquant supplémentaire à leurs côtés. Les Parisiens joueront avec un # 9 – soit Kean ou Mauro Icardi, contrairement à la finale 2019/2020. Les deux attaquants ont un sens aigu du but, mais ils infligent des dégâts encore plus importants par des voies indirectes.

Ils gardent les arrières adverses occupées, les étirent en allant large ou en descendant profondément, créent des opportunités pour Mbappé de se faufiler derrière et tiennent bien le ballon.

Icardi accélère les choses et libère Mbappe sur le flanc gauche.

Outre les domaines tactiques, des facteurs non sportifs joueront également un rôle dans ce match. Sans aucun doute, Neymar et Mbappé seront plus motivés contre le Bayern.

Que le PSG se soit développé ou régressé depuis la saison dernière est un sujet de débat, mais il semble avoir évolué pour devenir une meilleure unité offensive. Il sera intéressant de voir comment l’entraîneur Hansi Flick prépare son équipe à déjouer cette nouvelle équipe du PSG.

Bien que quel que soit le tour que Flick aura dans ses manches, ce ne sera certainement pas un échec.