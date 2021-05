Dombrowski ne partira pas de la sixième étape du Giro

13/05/2021 à 11:23 CEST

L’Américain Joe Dombrowski, vainqueur de la quatrième étape du Giro à Sestola et jusqu’à la chute de mercredi dernier deuxième du général, ne commencera pas la sixième journée qu’aujourd’hui se dispute entre Grotte di Frasassi et Ascoli Piceno, de 160 kilomètres.

Dombrowski, 30 ans, a été vu jeimpliqué dans la même chute de l’Espagnol Mikel Landa, A 4 kilomètres de la ligne d’arrivée de Cattolica, la fin de la cinquième étape. Le cycliste américain, contrairement à Landa qui a dû prendre sa retraite, a pu atteindre la ligne d’arrivée, mais a ensuite été soumis à des examens médicaux.

«Des tests neurophysiologiques réalisés à l’hôtel de l’équipe ont révélé une détérioration de l’équilibre, qui s’est accentuée ce matin lorsque son état de santé a été à nouveau analysé. Il a été officiellement diagnostiqué avec une commotion cérébrale et ne poursuivra pas la course»dit un mot des Emirats Arabes Unis. La journée d’aujourd’hui manquera l’Américain, ainsi que Mikel Landa et le Russe d’Ineos Pavel Sivakov, deux coureurs appelés à se battre pour le maillot rose.