Domenicali dit “ StefaNO ” aux week-ends de deux jours

Stefano Domenicali dit que la Formule 1 ne se dirige pas vers des week-ends de course de deux jours car les organisateurs veulent une «expérience complète» pour leurs fans.

La saison dernière, en essayant de regrouper autant de courses que possible dans un calendrier de cinq mois et demi, la Formule 1 a organisé un week-end de Grand Prix de deux jours à Imola.

On espérait que le format plus court, qui ne comprenait qu’une seule séance d’entraînement, pourrait potentiellement mélanger le domaine – mais ce n’est pas le cas.

Mercedes s’est qualifié 1-2 avec Valtteri Bottas en pole position avant que Hamilton ne mène son coéquipier à travers la ligne dans le Grand Prix.

À l’époque, de nombreux pilotes ont évoqué leur enthousiasme face à cette perspective, mais malheureusement, les week-ends de deux jours ne feront partie d’aucun calendrier futur, selon le chef de la F1, Domenicali.

«Tous les organisateurs voulaient vraiment avoir une expérience complète pour les gens et pour la foule, nous devons donc respecter cela», a-t-il déclaré sur le site officiel de la F1.

Domenicali a également pesé sur 2022, qui annonce l’arrivée d’une nouvelle génération de voitures.

La Formule 1 se tournera vers l’aérodynamique à effet de sol pour la première fois depuis les années 1980 alors que l’on espère que, avec une carrosserie plus simple, réduira l’air turbulent dans le sillage des voitures, permettant ainsi aux pilotes de suivre facilement et d’ouvrir la voie à plus. qui passe.

Lorsqu’on lui a demandé si les voitures de F1 seraient toujours les voitures de course les plus rapides après 2021, il a répondu: «Absolument, c’est l’objectif.

«Mais dans tous les cas, l’apogée du sport automobile signifie bien plus. Il ne s’agit pas d’être la voiture la plus rapide sur la ligne droite.

«Il s’agit de trouver le bon équilibre car nous parlons de course à plus de 300 km et de la façon dont vous réalisez le meilleur temps au tour.

«La réponse est donc absolument oui.»

Mais ces voitures rapides produiront-elles de bonnes courses?

«C’est l’objectif et ce que nous aurons absolument», a-t-il déclaré avec confiance.

