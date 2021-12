Domenicali est sûr que Hamilton reviendra se battre pour le huitième titre de F1

Dans le tour d’horizon: le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, dit qu’il n’a aucun doute que Lewis Hamilton

En bref

Hamilton reviendra – DomenicaliS’exprimant lors de la remise du trophée Bandini à Brisighella, Domenicali a déclaré qu’il était sûr que le septuple champion du monde Hamilton ne tournerait pas le dos à la F1 après la conclusion acrimonieuse du championnat du monde de cette année.

« Je suis sûr qu’il va recharger ses batteries et revenir avec encore plus d’envie qu’avant de remporter le huitième titre mondial », a déclaré Domenicali à La Gazzetta dello Sport.

Horner prolonge son séjour chez Red Bull

Le sport automobile Red Bull, Helmut Marko, a révélé que le directeur de l’équipe, Christian Horner, prolongeait son contrat pour diriger l’équipe. Horner, le directeur d’équipe actif le plus ancien, a pris en charge l’équipe de Milton Keynes en 2005 et devrait y rester jusqu’en 2026 au moins.

Les nouvelles qualifications de la Formule E remettent l’accent sur la performance

Le directeur de l’équipe Mercedes de Formule E, Ian James, a déclaré qu’il pensait que le nouveau format de qualification de la série – qui supprime en grande partie les groupes et la super pole au profit d’un défi de style face à face – permettra aux pilotes et aux équipes de mieux présenter leurs machines et compétences.

« Je pense que l’accent sera mis à nouveau sur la performance, ce que nous voulions tous voir cette saison », a déclaré James. « Bien que nous soyons bien avancés dans les préparatifs, évidemment, vous ne savez jamais comment les choses vont se dérouler tant que vous ne les avez pas essayées. Mais encore, je me sens très optimiste. Ce sera un pas dans la bonne direction. »

Giuliano Alesi n’est pas impliqué dans l’incident d’un pétard – direction

La direction du pilote de Super Formula Lights Giuliano Alesi a publié une déclaration disant qu’il n’était pas impliqué dans un incident qui a conduit son père, Jean Alesi, à être interrogé par la police à Avignon, en France.

« Dans la nuit du 19 décembre, Jean Alesi a placé des pétards dans le bureau d’une connaissance de sa sœur, brisant les vitres », précise le communiqué. « Jean Alesi avait prévu de s’excuser pour l’incident du lendemain, mais avant qu’il ne puisse le faire, la police s’est rendue dans le bureau de son frère José Alesi, le propriétaire de la voiture, qui, ignorant l’incident, s’est rendu à la police pour discuter de la question.

L’ancien pilote de Ferrari F1 s’est excusé pour l’incident, ajoute le communiqué.

Ferrari junior Camara passe à la F4 italienne

Le pilote de la Ferrari Driver Academy, Rafael Camara, participera à la série italienne de Formule 4 en 2022, après avoir remporté la WSK Super Master Series et la WSK Champions Cup en 2021. Camara fera ses débuts en course automobile avec Prema.

Ben Sulayem se joint à la condamnation des abus de Latifi

Le nouveau président de la FIA s’est joint aux critiques concernant les abus subis par le pilote Williams, Nicholas Latifi, suite à son accident qui a déclenché la fin controversée de la saison 2021 de F1. « Je condamne fermement ces menaces inacceptables et j’apporte tout mon soutien à Nicholas Latifi », a déclaré Mohammed Ben Sulayem.

