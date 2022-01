Domenicali : J’attends beaucoup de la Formule 1 en 2022

Le chef de la Formule 1, Stefano Domenicali, attend beaucoup de la prochaine saison du Championnat du monde 2022, y compris plus de pilotes en lice pour les victoires et le titre.

L’Italien de 54 ans a également félicité le nouveau champion du monde de F1 Max Verstappen lors d’une interview avec Sport1.

L’ensemble des règles de l’actualité qui entre en vigueur la deuxième année de son mandat en tant que meilleur homme de F1 a été conçu bien avant son arrivée pour diriger le navire après que Chase Carey l’ait fait naviguer dans la bonne direction après les dernières années bancales du règne de Bernie Ecclestone.

La Formule 1 d’aujourd’hui est à peine reconnaissable à celle d’il y a dix ans, le sport a adopté les médias sociaux et cible de nouveaux fans, une cible qui a reçu un énorme coup de pouce lorsque Verstappen et son rival Lewis Hamilton l’ont battu jusqu’au tout dernier tour de la saison 2021.

La bataille acharnée d’un an entre le Young Gun et la Old Guard a captivé l’imagination d’un public endormi après des années de domination totale de Mercedes, tandis que le projet Netflix a captivé un tout nouveau public attiré par le sport.

Maintenant, le prochain acte attend – la saison 2022 de F1 – avec les toutes nouvelles voitures conçues pour des courses plus proches et un ensemble de règles qui devrait uniformiser les règles du jeu.

Domenicali : J’attends avec impatience les nouvelles voitures

Lorsqu’on a demandé au chef de F1 ce qu’il attendait de l’année à venir, il a répondu : « Beaucoup. Les voitures devraient permettre aux pilotes de se rapprocher les uns des autres et ainsi de s’affronter encore plus intensément.

« Si vous me demandez si nous verrons un peloton extrêmement serré dès la première course, je ne pense pas. Mais en raison des restrictions dans le développement ultérieur des voitures et de la limite supérieure du budget, l’écart devrait se réduire plus rapidement.

« En tout cas, j’attends avec impatience les nouvelles voitures. On m’a dit que certains d’entre eux devraient être différents du modèle que nous avons présenté à Silverstone. Je suis moi-même curieux », a révélé Domenicali.

Une petite équipe pourrait-elle faire un Brawn GP en 2009 et remporter le titre F1 en 2022 ?

Le sport a trop longtemps été dominé par Mercedes, huit titres de constructeurs F1 en huit ans en sont une preuve suffisante, mais Red Bull est passé très près cette année et, bien sûr, a décroché le dernier titre mondial des pilotes de F1 de l’ère précédente. avec Verstappen.

Ferrari et McLaren devraient être là où ils appartiennent cette année, tandis qu’Aston Martin cassera sa tirelire pour faire bouger les choses. De nombreuses inconnues ne seront résolues que lors des tests et enfin lors des premières courses où un ordre hiérarchique devrait émerger.

Cependant, Domenicali n’exclut pas une anomalie de style Brawn GP : « Cela pourrait arriver car avec les nouvelles règles, vous ne savez jamais si une équipe a trouvé une faille. De manière plus réaliste, je m’attends plutôt à ce qu’une ou deux équipes prennent une direction différente dans la conception plutôt qu’une échappatoire en tant que telle.

Quant au 34e champion du monde de F1 Max Verstappen, Domenicali – qui a travaillé avec Michael Schumacher et Fernando Alonso chez Ferrari – ne tarit pas d’éloges : « Chaque pilote est unique. Max a énormément grandi ces dernières années. En 2021, il a conduit constamment à la limite.

« Je pense donc qu’il mérite le titre. J’ai hâte de le voir en tant que champion en titre de F1 dans sa nouvelle situation. Il a réalisé son rêve. Je suis curieux de voir comment cela se passera en 2022.

Domenicali : L’objectif des nouvelles voitures est de permettre à plus de pilotes de se battre pour les victoires et le titre

Quant à Hamilton qui est sorti du radar sur tous les fronts depuis qu’il a subi la défaite difficile à encaisser (si vous êtes du camp Mercedes) à Yas Marina, une nuit où il a failli devenir huit fois champion de F1 mais a été refusé dans le dernier tour. .

Néanmoins, une querelle pour les âges a été déclenchée et devrait rester enflammée tant que la paire est sur la grille, au moins cela ferait partie du scénario idéal de Domenicali : « Bien sûr, j’espère vraiment que le duel continuera mais j’espère aussi que plus de pilotes peuvent faire partie de la bataille pour le titre.

« Nous avons actuellement tellement de jeunes pilotes talentueux, un peloton extrêmement solide. Par conséquent, l’accent est actuellement mis sur la question de savoir si les nouvelles voitures permettront à plus de pilotes de se battre pour les victoires et le championnat », a expliqué Domenicali.

Ainsi, les attentes du chef sont élevées avant la saison de Formule 1 2022, qui débute le vendredi 18 mars avec les premiers essais libres du Grand Prix de Bahreïn qui ouvre la saison.

Avant cela, le premier des deux tests de pré-saison de trois jours est prévu du 23 au 25 février pour le Circuit de Barcelone et sur le Circuit international de Bahreïn du 10 au 12 mars.