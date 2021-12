Domenicali : Je ne crois pas à la fermeture des pays

Alors que des militants des droits humains dénoncent le premier Grand Prix d’Arabie saoudite, le qualifiant d’exercice de « lavage sportif », le chef de la Formule 1, Stefano Domenicali justifie la course de ce week-end sur le circuit international de Djeddah.

L’Arabie saoudite, un pays impliqué par intermittence dans des guerres depuis la première guerre israélo-arabe de 1948 et combat actuellement au Yémen depuis 2015, met tout en œuvre pour réaligner son image despotique, avec des événements sportifs et de grands divertissements réguliers. incontournable dans le royaume.

La popstar Justin Bieber, qui devrait se produire au cours du week-end de F1, a été critiquée par les organisations de défense des droits de l’homme, exigeant qu’il abandonne l’entreprise.

Hatice Cengiz, fiancée du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, dont le meurtre en 2018 à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul a suscité l’indignation internationale.

Cengiz a écrit à Bieber dans un éditorial du Washington Post : « C’est une occasion unique d’envoyer un message puissant au monde que votre nom et votre talent ne seront pas utilisés pour restaurer la réputation d’un régime qui tue ses détracteurs. »

Domenicali : Les projecteurs que nous portons seront bénéfiques pour la volonté et les souhaits de changement

La F1 n’est pas étrangère à aller là où l’argent parle, sans état d’âme, depuis les années 70 et 80, sous la houlette de Bernie Ecclestone, lorsque des courses se déroulaient en Afrique du Sud de l’apartheid ainsi qu’en Argentine pendant les années de dictature.

Avance rapide jusqu’en 2021, invité à justifier la tenue de la course en Arabie saoudite malgré les exhortations à ne pas le faire, Domenicali a expliqué : organisation, ils travaillent et respectent les règlements.

« Je pense que les projecteurs que nous portons seront bénéfiques pour la volonté et les souhaits de changement que manifestent ces pays. Je ne pense pas que fermer des pays et dire que nous ne voulons pas être là aidera la situation à s’améliorer. En fait, ce sera le contraire.

« Cela ne veut pas dire que tout est parfait, mais il est certain que ce que nous faisons et ce que nous approuvons va dans la bonne direction », a déclaré Domenicali dans une interview à la BBC.

Le Qatar et l’Arabie saoudite ont été ajoutés au calendrier cette année, tous deux trouvant de la place lorsque les courses prévues ont été annulées.

Par conséquent, la course de Losail a été négociée et sera au calendrier pour au moins la prochaine décennie.

Les organisateurs de la course sur le circuit de la corniche de Jeddah, également engagé sur le long terme, ont l’intention d’en faire la plus prestigieuse du calendrier F1 dans les années à venir, rivalisant même avec le joyau du sport, Monaco.

Pour l’instant, le nouveau site du sport est un chantier de construction qui vient de s’achever.

Amnesty International : Ces deux pays ont un bilan extrêmement troublant en matière de droits humains

Avant les deux dernières courses de F1, Amnesty International a déclaré dans un communiqué : « Les pays riches du Moyen-Orient ont longtemps considéré le sport d’élite comme un moyen de renommer et de « laver le sport » de leurs images, et les courses de Grand Prix au Qatar et en Arabie saoudite s’intègrent dans ce moule.

« Ces deux pays ont des antécédents extrêmement troublants en matière de droits humains – des mauvais traitements systémiques infligés par le Qatar aux travailleurs migrants et ses restrictions draconiennes à la liberté d’expression, à la répression radicale de l’Arabie saoudite contre les militants des droits humains et au meurtre notoire du journaliste Jamal Khashoggi.

« En utilisant le glamour et le razzmatazz de la F1 pour essayer de détourner l’attention des violations des droits humains, le Qatar et l’Arabie saoudite espèrent qu’il y aura peu ou pas de discussion sur les questions de droits humains autour de ces courses – quelque chose qui ne doit pas être autorisé à se produire.

« En F1, les pilotes et leurs équipes doivent être prêts à parler des droits de l’homme au Qatar et en Arabie saoudite avant les courses, en faisant leur part pour briser le charme du sportwashing et de sa gestion d’image.

« En particulier, la F1 devrait s’assurer que tous les contrats pour ces courses contiennent des normes de travail strictes dans toutes les chaînes d’approvisionnement et projets de développement d’infrastructures, et ses porte-parole – de Stefano Domenicali jusqu’à – devraient user de leur influence pour faire pression en faveur d’améliorations des droits de l’homme dans les deux pays. «

La Formule 1 aura quatre manches au Moyen-Orient dans un avenir prévisible

Les promoteurs du Grand Prix d’Arabie saoudite ont déclaré à la BBC : « L’un des principaux objectifs de l’organisation de cet événement est de tirer parti du pouvoir de la F1 pour autonomiser tous les hommes et femmes du Royaume et de l’utiliser comme moyen de promouvoir de nouveaux progrès pour débloquer le talent et potentiel de tous nos employés.

Un responsable qatari a répondu : « Comme pour les autres événements sportifs internationaux organisés au Qatar, le partenariat avec la Formule 1 soutiendra la diversification économique, encouragera la participation locale au sport et servira de catalyseur pour accélérer les réformes.

« Le Qatar a embrassé les projecteurs qui accompagnent l’organisation d’événements sportifs internationaux et l’utilise pour apporter des changements positifs et durables. »

Bahreïn était le premier pays du Moyen-Orient lorsqu’il est entré à bord en 2004. Le pays a été secoué par des manifestations, ce qui a conduit à l’annulation de la course de 2011, qui est restée incertaine pour l’année prochaine mais a eu lieu et s’est produite depuis.

Abu Dhabi a été ajouté au calendrier du championnat en 2009, payant le droit d’organiser la finale de la saison sur le circuit de Yas Marina. Avec le Qatar et l’Arabie saoudite, il y a maintenant quatre sites au Moyen-Orient que la F1 visitera dans un avenir prévisible.

D’avril à décembre⏳, c’est l’histoire de la façon dont le circuit urbain le plus long et le plus rapide du monde a été construit de manière record🚧🏗.

Maintenant, nous sommes prêts à courir !🏎🇸🇦#نسابق_المستقبل #OvertakeTheFuture pic.twitter.com/fGh7m48b0t – F1 stc GP d’Arabie saoudite (@SaudiArabianGP) 1er décembre 2021