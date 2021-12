Domenicali : la relation Red Bull et Mercedes doit être rétablie

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré mardi que la relation entre Red Bull et Mercedes devait être rétablie, après la bataille intense dans laquelle les deux équipes se sont enfermées cette année.

L’Italien s’adressait à Autosport après avoir reçu le prestigieux prix Lorenzo Bandini en Italie mardi soir, à l’issue de sa première saison en tant que PDG de F1.

Inutile de dire que 2021 a été une saison pour les livres d’histoire, avec le combat de championnat entre Mercedes et Red Bull, et leurs pilotes Lewis Hamilton et Max Verstappen devenant respectivement méchants et persona à un moment donné, alors que Toto Wolff et Christian Horner ont pris les animosités à un autre niveau.

Répondant à la question de savoir s’il avait des inquiétudes pour 2022, Domenicali a déclaré : « Ceux qui vivent avec des certitudes signifient qu’ils dorment bien !

«Mais nous avons beaucoup de doutes et nous devons y faire face. Nous avons des problèmes qu’il faudra éventuellement gérer », a-t-il reconnu.

Le chef de la F1 a évoqué le niveau d’hostilité observé entre les équipes en lice pour le titre et leurs patrons respectifs, Wolff et Horner

« Nous devrons évaluer au jour le jour la relation qui doit être rétablie entre Red Bull et Mercedes, pour éviter les affrontements personnels que nous avons vus qui ne servent à rien », a-t-il souligné.

Mieux vaut garder le silence sur Abu Dhabi pour le moment

Domenicali a ensuite révélé que la controverse du GP d’Abou Dhabi 2021 avait été soulevée avec le président nouvellement élu de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, successeur de Jean Todt.

« Nous avons déjà parlé avec le président », a-t-il déclaré.

« Nous avons parlé des priorités auxquelles il devra faire face, et elles sont nombreuses.

« Mais, à ce stade, il est juste de garder le silence pour ne pas créer de nouvelles polémiques dans un domaine très surchauffé », a prévenu Domenicali, avant de faire la lumière sur les points positifs de la saison 2021.

« Mais je voudrais dire que nous sortons d’une saison extraordinaire, suivie par plus de deux milliards de personnes », a-t-il poursuivi.

« Le dernier GP d’Abou Dhabi était l’événement sportif le plus suivi en 2021.

« Ce sont des chiffres stratosphériques dont nous devons être fiers », a déclaré l’ancien patron de Ferrari.

Quant à ce qu’il prédit pour la FIA sous la nouvelle direction, l’Italien de 56 ans a déclaré : « Avec le changement de présidence au sein de la FIA, il pourrait également y avoir un changement dans l’équilibre au sein de la FIA, ce qui pour nous a un rôle absolument fondamental.

Domenicali a succédé en tant que PDG et président de la Formule 1 en janvier dernier, remplaçant l’Américain Chase Carey dans ce rôle, devenant ainsi le deuxième PDG du sport appartenant à Liberty Media.