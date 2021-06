Domenicali prévoit des week-ends de “grand chelem” en F1

Dans le tour d’horizon : Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, envisage de qualifier les week-ends de course de qualification Sprint de Formule 1 comme des événements de «grand chelem».

En bref

Plan de « Grand Chelem » pour les grands prix de qualification Sprint La F1 testera les courses de qualification Sprint sur trois courses cette année – Silverstone et Monza ont déjà été confirmées, et le Circuit des Amériques est susceptible d’accueillir l’autre.

Domenicali a déclaré au Times que, si l’innovation s’avère fructueuse, elle sera appliquée à un nombre limité de courses particulièrement importantes.

“L’idée est de créer une sorte de grand chelem”, a-t-il déclaré. « Pour sélectionner un certain nombre de courses. Nous devons décider du nombre de courses, dans chaque région du monde, des courses historiques ou nouvelles sur lesquelles nous pouvons créer le grand chelem.

Inutile de s’énerver contre la règle du drapeau, dit Mazepin

Shwartzman célèbre sa victoire en F2Alors que Nikita Mazepin est interdit de courir sous le drapeau russe en Formule 1 en raison de la sanction de l’Agence mondiale antidopage contre l’Agence antidopage russe, il n’en va pas de même pour les concurrents en Formule 2. Son compatriote Robert Shwartzman, vainqueur hier de la course d’ouverture de F2, s’est donc vu remettre son trophée après l’hymne national russe aux couleurs de son pays.

Mazepin a déclaré qu’il n’était pas concerné par l’écart. « De toute évidence, la façon dont cela a été formulé est que dans n’importe quel championnat du monde, étant russe, vous ne pouvez pas montrer votre drapeau. Et la Formule 2 n’est pas un championnat du monde et la F1 l’est.

« En même temps, je ne pense pas que même si nous aurions pu le faire, vous me verriez sur la première place du podium en Formule 1 dans la situation actuelle où nous nous trouvons. Je ne pense donc pas que nous devrions trop nous énerver à ce sujet. »

Le pilote Haas a également clarifié les récents rapports concernant son service militaire en Russie et son effet potentiel sur ses fonctions en F1 à la demande de ..

“J’ai étudié à l’université et la façon dont cela fonctionne en Russie, il y a un service militaire obligatoire et il y a deux façons de servir, si vous êtes assez en forme”, a-t-il expliqué. « La première option est de terminer l’université et de partir ensuite pendant un an.

« La deuxième option est, si vous vous qualifiez, d’être suffisamment en forme en termes de résultats de votre condition physique et en termes d’études de résultats, vous pouvez passer à quelque chose appelé l’armée d’élite, qui est servie de manière complètement différente, un jour apprennent à être officier de réserve. Cela prend trois ans, mais seulement un jour par semaine. Et c’est essentiellement fait dans une classe. Et c’est ce que je fais depuis déjà deux ans.

«Je vais évidemment continuer à le faire pendant un an de plus pour, espérons-le, devenir officier de réserve. Cependant, il y a cinq jours, j’ai réussi mon examen final à l’université pour terminer mes quatre premières années et je passe à l’obtention de leur deuxième maîtrise dans les deux prochaines années.

Vips explique le rythme de la course de sprint

Juri Vips a expliqué l’impressionnant virage de vitesse qui a été la clé de sa victoire décisive lors de la deuxième course de sprint de Formule 2 d’hier, qui s’est déroulée dans des conditions plus fraîches que l’épreuve du matin.

« Nous avons dû changer certaines choses sur les réglages et à l’échauffement parce que cela change les choses », a-t-il expliqué. « Les pneus Pirelli et les freins en carbone sont très sensibles, il faut les mettre dans la bonne fenêtre.

« Avec le changement de température, il faut aussi changer d’autres choses, donc c’était un peu un défi. Je n’ai définitivement pas réussi ce matin, c’était une course assez médiocre de mon côté, mais nous avons beaucoup appris et nous nous attendions à une baisse de température, donc nous avons à peu près réussi aujourd’hui.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

La pédale d’accélérateur s’est bloquée avant T1. J’étais passager après, j’ai fait de mon mieux pour éviter toutes les voitures devant. Je suis vraiment désolé pour @DanTicktum – Guanyu Zhou (@gyzhou_33) 5 juin 2021

Quelque chose appris de Monaco. Les douilles des pistolets d’arrêt aux stands sont dotées de pattes d’entraînement plus courtes, pour permettre à la douille de s’engager et de se désengager plus rapidement.

Bien que plus rapide, cela signifie qu’ils ont moins de surface de contact avec les pattes de l’écrou de roue.

Les douilles de wheelgun d’usine/garage sont plus profondes. pic.twitter.com/tTSugqB178 – Craig Scarborough (@ScarbsTech) 5 juin 2021

Il me semble qu’il y a trop de commandes et d’algorithmes intelligents à l’intérieur des systèmes de freinage F1 qui ne sont pas sous le contrôle direct des pilotes. Tant de pilotes de classe mondiale ayant des accidents «amateurs» à Bakou, dont certains semblaient ignorer qu’ils étaient sur le point de s’écraser – Martin Brundle (@MBrundleF1) 5 juin 2021

Toto Wolff répond à la remarque de Christian Horner “gardez sa bouche fermée” sur Sky : “Christian est un peu un coupe-vent qui veut être devant la caméra. Il est facile d’être percutant quand vous êtes au top des feuilles de temps mais vous devriez sois un peu plus modeste.”https://t.co/XszNE3dAnC#F1 – . (@racefansdotnet) 5 juin 2021

En ce jour en F1

Ce jour-là, en 1923, Ivor Bueb est né. Il remporte les 24 Heures du Mans 1955 avec Mike Hawthorn, suite au terrible accident qui a fait plus de 80 morts. En 1958, il a couru une Connaught dirigée par Bernie Ecclestone dans le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais est décédé en 1959.

