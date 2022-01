Domenicali reçoit un « chien mort » de PETA

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, aurait reçu un « chien mort » de PETA, en signe de protestation contre le parrainage par Liberty Media de « Iditarod », une course de traîneaux à chiens organisée en Alaska.

Heureusement, ce n’était pas un vrai chien, mais un accessoire recouvert de faux sang pour prouver un point, comme PETA l’a mentionné sur son site Web, en publiant également une photo de ce qu’ils ont appelé une « livraison spéciale pour le PDG de F1 Stefano Domenicali ».

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a parlé du parrainage de l’Iditarod par Liberty Media via GCI, une société sœur de la Formule 1, qui parraine la course à hauteur de 180 000 £ par an.

La course de traîneaux à chiens se déroule dans la toundra gelée de l’Alaska, l’organisation militante pour les animaux affirmant qu’elle a tué plus de 150 chiens au fil des ans.

Domenicali a également reçu une lettre de PETA lui demandant de faire pression sur Liberty Media pour annuler leur parrainage de l’Iditarod, et ce à la suite du procès d’ExxonMobil, Jack Daniel’s et Coca-Cola qui ont tous annulé leur parrainage du traîneau à chiens d’Alaska. course.

PETA a déclaré sur son site Web : « Qu’est-ce qu’ExxonMobil, Jack Daniel’s et Coca-Cola ont tous en commun ? Après avoir appris la cruauté de l’Iditarod et entendu les partisans des entités PETA, ils ont retiré leur parrainage et coupé tous les liens avec la course de chiens meurtrière.

Liberty Media, qu’en dites-vous ? Combien de chiens vont mourir aujourd’hui ? Les manifestants sont au siège de Liberty Media à Englewood, CO pour protester contre le parrainage de l’entreprise de la course de traîneaux à chiens #Iditarod. pic.twitter.com/XofTPYgxUM – PETA (@peta) 7 janvier 2022

Neat Burger de Lewis Hamilton reçoit le prix de l’entreprise de l’année

Le septuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton a annoncé en 2017 qu’il était passé à un régime végétalien et a lancé en 2019 « Neat Burger », un restaurant de hamburgers à base de plantes à Londres.

En décembre 2021, PETA a annoncé qu’elle avait décerné à Hamilton’s Neat Burger son premier prix de « Entreprise de l’année », après avoir décerné à Hamilton lui-même le prix « Personne de l’année » en 2018, décrivant le Britannique comme un changeur de jeu.

Qu’il remporte des titres de course à domicile ou qu’il parle des droits des animaux, du racisme ou de la catastrophe climatique, Sir @LewisHamilton est un champion dans tout ce qu’il fait 🏆 Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à la légende vegan @F1 qui nous inspire chaque jour 🌟 pic.twitter.com/NbdwWBYbF8 – PETA (@peta) 7 janvier 2022