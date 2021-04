Lewis Hamilton peut remporter son huitième titre mondial cette saison, mais Stefano Domenicali estime que ce sera un combat plus difficile que celui qu’il a eu ces dernières saisons.

Hamilton est sur une série de quatre titres mondiaux successifs, le coureur britannique portant son total à sept la saison dernière.

Cela a égalé le record de Michael Schumacher pour le plus grand nombre de titres mondiaux avec le Mercedes, le favori des bookmakers, pour en faire la huitième cette année.

Cependant, déjà le Grand Prix de Bahreïn nous a montré qu’il ne lui sera pas remis sur une assiette.

Max Verstappen de Red Bull s’est battu à Hamilton sur le circuit de Sakhir, remportant la pole position et combattant Hamilton jusqu’au drapeau à damier.

Une passe hors piste, une erreur du pilote Red Bull, a mis fin à ses efforts pour remporter la victoire sur Hamilton.

Mais avec Mercedes convaincu que Red Bull a une meilleure voiture, une qui n’a pas été entravée par les nouvelles règles de plancher dans la mesure où Mercedes l’a fait, Domenicali prévoit un combat serré cette saison.

En fin de compte, il est «sûr» que Hamilton remportera le huitième rang.

« Je suis sûr qu’il peut remporter le huitième titre », a déclaré le chef de la F1 à Auto Bild.

«Même si ce ne sera pas facile, car l’air devient de plus en plus mince au sommet. Il doit être pleinement concentré et conduire parfaitement.

«La compétition ne lui facilitera pas la vie.

«Max Verstappen veut certainement son premier titre mondial enfin. Les ingrédients pour une saison passionnante sont là.

La Formule 1 est confrontée à la possibilité de perdre Hamilton à la fin de cette saison, divers experts pensant que s’il remporte le numéro huit, il quittera le sport.

Hamilton a lui-même parlé de ses intérêts extérieurs, admettant qu’il est difficile de trouver l’équilibre entre cela et la Formule 1.

Domenicali espère que Hamilton restera dans les parages, affirmant qu’il est «important» pour la F1.

«Lewis est important», a-t-il déclaré. «Tout d’abord, il a un défi incroyable devant lui: devenir le premier et le seul pilote avec huit titres de champion du monde. Il se concentrera donc là-dessus.

«Bien sûr, il mène également une campagne active contre le racisme et pour la diversité.

« Il est crucial qu’il se sente à l’aise en Formule 1, car c’est là qu’il appartient et c’est là que nous et les fans voulons le voir. »

