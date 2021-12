Domenico Tedesco remplace Jesse Marsch à la tête du RB Leipzig

Le RB Leipzig a nommé Domenico Tedesco comme nouvel entraîneur-chef du club.

Cette décision fait suite au limogeage de Jesse Marsch la semaine dernière après une mauvaise forme qui les a vus perdre trois matches consécutifs de Bundesliga.

Le responsable du football du club, Oliver Mintzlaff, a rendu public son mécontentement face à la défaite 2-1 contre l’Union Berlin, quelques heures avant que Marsch ne soit lâché.

Domenico Tedesco devient entraîneur-chef du RB Leipzig

L’histoire de Domenico Tedesco jusqu’à présent

Tedesco a signé un contrat avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2023, commençant le travail immédiatement, se préparant à accueillir le Borussia Mönchengladbach le samedi 11 décembre. Mönchengladbach est une autre équipe allemande à se battre pour la forme – assis 13e après des défaites 4-1 et 6-0 à Cologne et Fribourg, respectivement.

Le RB Leipzig a également confirmé le départ de l’entraîneur adjoint Achim Beierlorzer, qui, en tant qu’entraîneur par intérim, les a guidés vers une victoire 2-1 sur Manchester City en milieu de semaine.

Tedesco, 36 ans, est né en Italie et a travaillé comme entraîneur-chef dans le football senior depuis 2017, en commençant par Erzgebirge Aue, avant de passer plus d’un an avec Schalke et plus récemment d’occuper le poste au Spartak Moscou.

Avant cela, il a travaillé au sein des académies de Stuttgart et Hoffenheim, aidant et dirigeant leurs équipes de développement.

Tedesco est sans travail depuis mai 2021, date à laquelle il a quitté le Spartak Moscou après avoir terminé deuxième, invoquant des raisons familiales.

Retour en Allemagne

Il retourne maintenant en Allemagne dans l’espoir de relancer la saison du RB Leipzig. Ils occupent actuellement la 11e place de la Bundesliga après avoir récolté 18 points en 14 matchs, ce qui les place à sept points des places de la Ligue des champions et cinq de la place des barrages de relégation.

Après avoir terminé troisième de leur groupe de Ligue des champions, derrière le Paris Saint-Germain et Manchester City, ils rejoindront la Ligue Europa – restant en Europe.

Andreas Hinkel et Max Urwantschky ont accepté de rejoindre le club en tant qu’assistants de Tedesco.

