Domex défie Harpic dans sa dernière campagne

L’annonce présente les acteurs de télévision Divyanka Tripathi dans la version hindi et Revathy dans la version tamoule

Domex d’Hindustan Unilever a directement défié son rival Harpic dans sa nouvelle campagne de marque fondée sur des preuves. Il remet en question Harpic en tant que marque de nettoyant pour toilettes et s’il aide à contenir les mauvaises odeurs et à désinfecter les toilettes sur une plus longue période. Depuis plus de deux décennies maintenant, Domex est une marque de confiance engagée à fournir des solutions d’hygiène et de désinfection clinique supérieures aux consommateurs à travers le pays, a déclaré Prabha Narasimhan, directrice exécutive et vice-présidente – Soins à domicile (Asie du Sud), Hindustan Unilever. est conforme à l’objectif de la marque de donner aux consommateurs les preuves pour les aider à prendre des décisions éclairées déterminées par les connaissances scientifiques et la technologie, a-t-elle ajouté.

«Nos études approfondies, nos recherches et nos certifications fondées sur des données sous-tendent la formule supérieure axée sur la science de l’offre. Luttant contre la deuxième vague de la pandémie, nous sommes tous bien conscients que l’hygiène, la sécurité et la désinfection sont trois facettes qui domineront notre conscience collective et en tant que marque, nous avons constamment innové pour traiter, améliorer et respecter ces paramètres fondamentaux recherchés par consommateurs dans leur vie quotidienne », a ajouté Narasimhan.

L’annonce présente des acteurs de télévision renommés Divyanka Tripathi dans la version hindi et Revathy dans la version tamoule. Il s’ouvre dans un scénario de supermarché où une consommatrice est obligée de reconsidérer son achat de nettoyant pour toilettes lorsque son fils remet en question son choix de produit. Domex vise à remettre en cause la mentalité générique des consommateurs en faveur des nettoyants pour toilettes qui ne servent pas à assurer une fraîcheur longue durée et une désinfection efficace des surfaces des toilettes, a déclaré la société dans un communiqué.

Alors que Domex fait partie du portefeuille HUL depuis plusieurs décennies, la réinvention intervient à un moment où l’hygiène préventive et la désinfection sont un facteur critique à prendre en compte dans le monde entier. Le tout nouveau nettoyant désinfectant pour toilettes Domex Fresh Guard s’inspire des feuilles et des pétales qui empêchent l’eau de s’y déposer.

