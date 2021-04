Domhnall Gleeson de Star Wars à la hausse des critiques de Skywalker

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Aucun film dans la mémoire récente n’a été aussi controversé, tout en étant aussi réussi que la dernière trilogie Star Wars. Un an et demi après le dernier film de la nouvelle série, les fans peuvent encore être excités lorsqu’ils en discutent. Certains ont adoré Star Wars: The Last Jedi et d’autres pas. Certains étaient satisfaits de The Rise of Skywalker, tandis que d’autres étaient déçus. Les malheureux blâment parfois les cinéastes de chaque film, tandis que d’autres blâment les forces extérieures ou le studio pour des faux pas. Une personne qui ne saute pas dans ce train en marche est Domhnall Gleeson, qui a joué le rôle du général Hux dans les trois derniers films de Star Wars. Il affirme que The Rise of Skywalker est exactement le film qu’il devait être.