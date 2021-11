Dominateur! Kyle Arjona laisse une sortie brillante dans LAMP

Les Tomateros de Culiacán ils ont sécurisé la série contre Cañeros de Los Mochis avec leur victoire 9-1 ce mercredi. Jeu de plaque puissant Joey meneses et beau travail de Kyle Arjona en sept épisodes, ils étaient les clés de 15 succès des Tomateros dans la Ligue Arch mexicaine du Pacifique.

Kyle Arjona pour les DEUX CHAMPIONS Notre lanceur partant vous est présenté par #totalplay pic.twitter.com/RPqrpnpR7P – Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) 4 novembre 2021

Le partant du vainqueur, Kyle Arjona, était très dominant sur la surface, n’accordant que trois coups sûrs et un sale run pendant son travail, Kyle en a également retiré quatre. De cette façon, l’effectivité du droit des 24 ans était de 2,95 pour être placé dans le TOP-15 de la ligue.

Et le @clubtomateros répète les doses et reste dans la série 🍅 PG : Kyle Arjona

PD : Edgar Gonzalez #LigaARCO pic.twitter.com/2uYb6bSCH0 – Ligue mexicaine du Pacifique ARCO (@Liga_Arco) 4 novembre 2021

C’est le premier sourire d’Arjona au sein de la Ligue d’arc dans lequel il a à peine effectué 89 lancers dont 59 frappes (66%), en plus l’Américain s’est retiré de ses 21 sur neuf au sol, selon le site officiel de la Ligue (LMP.mx).

Très frappant est la bonne maîtrise du jeune homme, qui a une grande partie de sa réussite grâce à l’utilisation de son plomb, puisque tant dans son passage à travers Ligues mineures (3.4) comme maintenant avec Culiacán (2,5) ses taux de marche sur neuf manches sont très bas et même inférieurs à son taux de retrait au bâton.

Dans ce 2021 Kyle a joué dans le Ligue des frontières avec les Schaumbourg laissant un record de huit succès et six échecs dans les 19 départs qu’il a effectués. Sa MPM s’élevait à 3,38 au cours des 119,2 manches au cours desquelles il a retiré 91 sur des prises et s’en est éloigné 31.

Kyle a joué pendant deux saisons en tant que releveur avec le Philadelphie au Ligues mineures dans lequel il a à peine lancé 52,1 manches lors de ses 29 sorties où sa MPM était de 3,96.