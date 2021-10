Domination coréenne après la deuxième journée des BMW Ladies

Hee jeong lim Il a remporté six coups sûrs sur le terrain et Na Rin An a obtenu un gain de trois et tous deux partagent le leadership dans le Championnat féminin BMW qui se déroule en Corée du Sud après la dispute du second tour. Avec un -11 en tout, les deux joueurs de tennis locaux arriveront liés à un week-end au cours duquel le vainqueur de ce tournoi de la LPGA.

Un, avec quatre birdies et un bogey, il a vu comment un Lim qu’il a signé six birdies et qu’il est toujours sans erreur au milieu de la compétition. Danielle Kang (quatre birdies) e En gee chun (cinq birdies et deux bogeys) se partagent la troisième place avec -10.

Pour sa part, Jin Young Ko Il n’a pas pu rester seul jeudi avec le record du plus grand nombre de manches consécutives sur le circuit de la LPGA avec entre soixante et soixante-neuf coups, mais il a déjà entamé une nouvelle attaque vers le sommet qu’il partage désormais avec Annika Sorenstam (2005) et Alors yeon ryu (2015-17). Il a signé un 64 au deuxième tour après huit birdies sans faute pour atteindre -9 au général, deux des leaders.

En clé espagnole, Carlota Ciganda Il a amélioré ses performances le premier jour et a remporté deux tirs sur le terrain. Avec trois birdies et un bogey, il atteint un global -1 qui le place à la cinquante-deuxième place dans un tournoi où il n’y a pas de cut.

Classement après le deuxième tour (par 72)

1. Hee Jeong Lim (Corée du Sud) 133 (67-66)

1. Na Rin An (Corée du Sud) 133 (64-69)

3. Danielle Kang (États-Unis) 134 (66-68)

3. À Gee Chun (Corée du Sud) 134 (65-69)

5. Jin Young Ko (Corée du Sud) 135 (71-64)

6. Minjee Lee (Australie) 136 (67-69)

6. Hae Ran Ryu (Corée du Sud) 136 (66-70)

8. Moriya Jutanugarn (Thaïlande) 137 (68-69)

8. Ji Hyun Kim (Corée du Sud) 137 (68-69)

8. A Lim Kim (Corée du Sud) 137 (66-71)

8. Ju Young Pak (Corée du Sud) 137 (65-72)

…

52. Carlota Ciganda (Espagne) 143 (73-70)