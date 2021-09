Dominé par les institutions, le minage de Bitcoin est aussi possible depuis chez soi

Source : Adobe / amixstudio Les gens peuvent obtenir un retour sur leur investissement initial des bénéfices miniers en environ un an. À mesure que les taux de difficulté d’exploitation minière augmentent et que la concurrence pour les récompenses en bloc augmente, il deviendra de plus en plus difficile pour les mineurs nationaux de réaliser des bénéfices. Les individus augmentent leurs chances de rentabiliser l’exploitation minière en rejoignant un pool.

Le minage de crypto-monnaie est une grosse affaire. Rien qu’au mois d’avril, lorsque le bitcoin (BTC) a atteint son plus haut niveau historique d’environ 65 000 $, les mineurs de BTC ont généré près de 3 milliards de dollars de revenus, grâce aux ventes des pièces qu’ils avaient gagnées grâce à des récompenses en bloc ou les frais de transaction.

De tels chiffres amèneraient la plupart des gens à supposer que l’exploitation minière de Bitcoin est désormais largement le domaine exclusif des grandes organisations, des entités commerciales ayant les ressources pour investir dans la construction de grandes usines capables de contrôler une partie importante du bitcoin massif, ou de la puissance de calcul. Cependant, les opinions sur cette question sont très mitigées, avec au moins un mineur, connu sur Twitter comme brûlant le pont (@econoalchemist), déclarant récemment qu’il est possible pour les gens d’exploiter de manière rentable le BTC dans le confort de leur foyer. . .

Il a déclaré à Cryptonews.com que même avec des mineurs ASIC relativement bon marché, les gens peuvent gagner de l’argent à la maison en rejoignant un pool. D’un autre côté, les sociétés minières soutiennent que l’exploitation minière de Bitcoin restera hors de portée pour la grande majorité des gens, et que la plupart des gens feraient mieux d’investir dans une société minière s’ils veulent partager leurs bénéfices.

Faites-le vous-même à la maison Minage de Bitcoin

À la mi-juillet, un économiste membre de la communauté Bitcoin basé aux États-Unis a partagé des données révélant qu’il est en fait possible de gagner de l’argent en extrayant du Bitcoin à la maison, du moins si vous viviez aux États-Unis et dans une région du pays avec un taux relativement faible. électricité. frais. En particulier, il a suggéré qu’il était plus rentable d’extraire des bitcoins vous-même que d’acheter directement du BTC avec des USD.

S’adressant à Cryptonews.com, il a expliqué que contrairement à ce que beaucoup pourraient supposer, l’extraction de Bitcoin à la maison est faisable pour le résident américain moyen.

“Plusieurs distributeurs ASIC sont situés aux États-Unis, la plupart des foyers ont une capacité électrique abondante et le tarif moyen du kWh est de 0,13 $”, a-t-il déclaré.

Selon econoalchemist, un individu gérant une modeste unité minière 80Th ASIC avec un taux de 0,13 USD / kWh peut accumuler du BTC à 57% en dessous du prix actuel du marché au comptant.

“En continuant avec cet exemple, cela signifie qu’au cours d’un mois, une personne dépenserait 327,60 USD en électricité pour faire fonctionner son ASIC et gagnerait 0,016386 BTC, soit une valeur de 786,52 USD”, a-t-il ajouté.

Econoalchemist a noté qu’il existe une gamme d’options matérielles plus modestes pour toute personne intriguée par l’exploitation minière.

«Je recommande de commencer petit avec un ASIC S9, ceux-ci coûtent environ 450 USD aujourd’hui et produiront environ 8 000 à 10 000 sats. [USD 4.4] par jour. Les ASIC de nouvelle génération coûteront entre 5 000 et 10 000 dollars chacun à ce stade », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la plupart des gens verront un retour sur leur investissement initial de bénéfices miniers en termes USD et BTC d’ici un an environ, toutes choses étant égales par ailleurs.

“Hay muchas variables que intervienen en estas consideraciones, como la tasa de hash de la red general, la dificultad de la red, la tasa de kWh, el precio de mercado de BTC, los costos iniciales, los requisitos de infraestructura y están en constante changement. Mais pour le résident américain moyen, il y a une grande marge à la fois dans le niveau où le prix du BTC peut baisser et jusqu’où le hashrate du réseau peut atteindre avant que l’exploitation minière chez lui n’ait de sens. ” Il a expliqué, notant qu’il avait exploré ces considérations plus en détail dans un article publié fin juillet.

Ce n’est pas seulement que l’extraction de Bitcoin à la maison (via un pool de minage) est plus rentable que de l’acheter directement, mais l’exploitation minière offre un moyen d’obtenir du BTC sans avoir à passer par la réglementation de la connaissance du client (KYC).

«Ces réglementations obligent les utilisateurs à associer leurs identités personnellement identifiables à leur activité Bitcoin, exposant l’individu à de nombreux risques, tels que les violations de données par des tiers, les impôts sur les plus-values ​​latentes et la saisie de type 6102. L’extraction de Bitcoin à la maison atténue ces risques associés au KYC, mais il y a un autre avantage au fait que le résident américain moyen peut obtenir plus de bitcoins pour son argent en l’extrayant à la maison qu’il ne peut l’acheter via une entreprise risquée. [promedio de costo en dólares] “, a déclaré l’éconoalchimiste.

Contre les arguments

Tout le monde n’est pas d’accord pour dire que l’extraction de Bitcoin à la maison est la meilleure stratégie pour les gens.

« L’extraction de bitcoins est de plus en plus hors de portée pour la plupart des opérations à domicile. Compte tenu de la rareté et du pouvoir d’achat requis pour obtenir de nouveaux équipements, de l’électricité et des infrastructures, les mineurs nationaux devront s’appuyer fortement sur des équipements et des installations de placement usagés », a déclaré Zach Bradford, PDG et président de CleanSpark , une société de technologie énergétique basée au Nevada et d’exploitation minière propre de Bitcoin.

Bradford a également noté qu’à mesure que les taux de difficulté d’exploitation minière augmentent et que la concurrence pour les récompenses en bloc augmente, il deviendra de plus en plus difficile pour les mineurs nationaux de réaliser des bénéfices. Il a admis que, dans certains cas, certains mineurs peuvent fonctionner raisonnablement bien, mais la plupart, en moyenne, seront exclus du secteur minier.

“Vous pouvez imaginer un scénario où quelqu’un pourrait utiliser une énergie renouvelable échouée ou en excès pour augmenter l’accès et réduire le coût de l’énergie, mais les machines minières compétitives seraient toujours trop chères pour la plupart des opérations à domicile”, a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Ces doutes mis à part, tous ceux qui opèrent dans l’industrie minière ne soutiennent pas que l’exploitation minière de Bitcoin est hors de portée pour les personnes vivant à la maison. Par PDG et fondateur BitRiver Igor Runets, les gens augmentent leurs chances de faire de l’exploitation minière rentable pour eux-mêmes en rejoignant un pool.

« Bien que les clients de nos services de colocation soient principalement des sociétés minières institutionnelles, certains de nos clients sont en fait des groupes de personnes qui mettent leurs ressources en commun pour obtenir des prix de gros auprès des fournisseurs de machines et du centre de données qui héberge ces machines. Quelqu’un aux moyens modestes pourrait également rejoindre ces groupes pour tirer le meilleur parti de leurs ressources », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Les opinions sont également mitigées quant à savoir si l’exploitation minière à domicile a diminué ces dernières années, ou fait au moins une modeste résurgence, à mesure que la prise de conscience de sa viabilité se répand.

« Il a diminué avec la croissance de grandes entreprises bien financées à travers le monde qui extraient maintenant […] L’équipement minier est tellement spécialisé maintenant qu’il est souvent hors de portée des bricoleurs et des mineurs à domicile », a déclaré Bradford.

D’un autre côté, econoalchemist a suggéré que sur la base de ce dont il a lui-même été témoin depuis la fin de 2020, l’exploitation minière à domicile a en fait augmenté.

“Jusqu’à ce que [el bloguero / experto de Bitcoin] Diverter a écrit Mining For The Streets, les récits sur l’exploitation minière nationale étaient négatifs; « C’est trop cher d’exploiter à la maison », « Ne peut pas rivaliser avec les mineurs de taille industrielle », « Il serait préférable d’acheter des bitcoins sur une bourse ». Eh bien, Diverter a absolument brisé ces récits et a essuyé le sol avec », a-t-il déclaré.

Depuis la lecture de l’article de Diverter, l’éconoalchimiste a écrit son propre guide sur l’exploitation minière nationale, qui, selon lui, a contribué à diffuser les connaissances sur l’exploitation minière et a donné aux gens suffisamment de confiance pour résoudre eux-mêmes les problèmes miniers courants (par exemple, trop de bruit et de chaleur).

“Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et il y a Steve Barbour qui conçoit la boîte noire, Matt Odell montrant l’exploitation minière nationale sur son podcast Citadel Dispatch (épisodes 31 et 38), et des gens comme CoinHeated font passer le refroidissement par immersion au niveau supérieur.”, a déclaré.

Igor Runets, regardant quelque part entre les deux pôles, a déclaré que si l’exploitation minière à domicile a augmenté parallèlement à la popularité des crypto-monnaies depuis le lancement de Bitcoin, l’exploitation minière à l’échelle industrielle s’est développée beaucoup plus rapidement et représente la majeure partie de l’exploitation minière de Bitcoin dans le monde.

“Cela n’est pas seulement dû à l’infaisabilité économique croissante de l’exploitation minière à petite échelle, mais aussi aux problèmes croissants de bruit et de chaleur pour les opérations à domicile”, a-t-il déclaré.

De plus, il y a un nouveau service, lancé cette semaine par Boussole minière , une place de marché en ligne basée aux États-Unis pour le matériel et l’hébergement de Bitcoin mining. Appelé At-Home Mining, il est décrit comme un service direct au consommateur qui permet d’acheter du matériel d’extraction de Bitcoin pour la maison, avec une machine d’extraction ASIC qui leur est livrée, permettant aux clients d’exploiter Bitcoin sans avoir à payer de frais. . .

Quelques conseils pour les aspirants mineurs à domicile

En supposant que vous souhaitiez essayer l’exploitation minière à domicile par vous-même, il y a quelques points à garder à l’esprit.

Tout d’abord, rejoignez un pool de minage, car il est très peu probable que vous trouviez un bloc si vous minez seul.

“Personnellement, j’aime SlushPiscine ; c’est si facile à configurer, ils ont une application mobile sympa pour que je puisse surveiller mes ASIC pendant que je suis en déplacement, et ils ne font pas partie du Bitcoin Mining Council. En rejoignant un groupe, vous verrez les récompenses minières couler chaque jour », a déclaré l’éconoalchimiste.

Deuxièmement, vous devez savoir que les escrocs peuvent essayer de profiter de votre empressement à acquérir du matériel de minage. Heureusement, il existe des canaux plus fiables que vous pouvez utiliser pour obtenir du matériel.

« Utilisez le canal de Telegram pour les listes vérifiées du marché du matériel. MineFarmBuy et Kaboom Racks sont des revendeurs agréés et y font souvent de la publicité. Même si l’annonce a une quantité minimale de commande (MOQ), n’hésitez pas à contacter le vendeur, ils vont souvent regrouper plusieurs petites commandes pour atteindre leur MOQ », a expliqué econoalchemist.

D’un autre côté, Zach Bradford a suggéré que la plupart des gens feraient mieux d’investir dans une société minière réputée.

Il dit : « Faites vos recherches. Trouvez une entreprise qui correspond à vos valeurs […] L’installation à la maison est probablement prohibitive pour la plupart des gens en ce moment. Mais il existe de nombreuses manières de participer à la construction et au support de la blockchain Bitcoin. »

____

