Dominic Calvert Lewin dit que “ tout est en place ” pour qu’Everton soit une équipe de la Ligue des champions, salue “ l’influence massive ” que Carlo Ancelotti a eue sur sa carrière et comment l’homme dur des Toffees, Duncan Ferguson, est en fait “ un grand softy ”

Dominic Calvert-Lewin admet que terminer dans le top quatre cette saison est probablement hors de portée pour Everton, mais les Toffees seront prêts à concourir s’ils entrent en Ligue des champions.

Ce fut une saison productive pour les Merseysiders, qui sont très à la recherche d’une place en Ligue Europa et Calvert-Lewin pense qu’il y a des temps très excitants à venir.

.

Calvert-Lewin a tout parlé d’Everton dans une interview exclusive avec Jim White

À propos des espoirs d’Everton en Ligue des champions, Calvert-Lewin a déclaré en exclusivité à talkSPORT: «Tout est en place.

«Le manager, les joueurs, le recrutement qui a été fait au cours des deux dernières saisons et ce qui reste à venir.

«En tant que club, nous allons dans la bonne direction et c’est bien sûr un de mes rêves de jouer en Ligue des champions et quelque part je crois que je suis capable de jouer.

«Tout le monde à Everton, joueurs et fans, veut être en Ligue des champions.»

Everton est à neuf points de la quatrième place mais a de grandes chances de se qualifier pour la Ligue Europa

Les Toffees sont entraînés par un compétiteur chevronné de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti, qui a remporté la compétition à trois reprises en tant qu’entraîneur (deux fois avec l’AC Milan et une fois au Real Madrid). Il l’a également remporté deux fois en tant que joueur avec Milan lors de la Coupe d’Europe.

L’Italien dirige Goodison Park depuis un an et demi et Calvert-Lewin a mis en lumière certains conseils cruciaux qu’Ancelotti lui a donnés tôt.

Calvert-Lewin a ajouté: «Il a eu une influence considérable.

«Pour quelqu’un de son expérience et de ce qu’il a fait dans le jeu et des joueurs avec lesquels il a travaillé et joué, pour qu’il vienne et mette sa confiance en moi – j’étais de toute façon dans une bonne veine de forme – était tout ce qu’il fallait.

.

Ancelotti a dit à Calvert-Lewin de penser plus égoïstement

«Dans le passé, j’avais été coupable de courir ici, là et partout et de faire ma part pour l’équipe, mais je n’étais pas assez égoïste pour m’occuper de mon travail et c’est marquer des buts.

«La première chose qu’il m’a dite a été: ‘Restez simplement au milieu du filet, concentrez-vous à être dans la surface’ et c’est ce que j’ai fait depuis.

Le conseil a clairement eu l’effet escompté. Calvert-Lewin, qui est très candidat pour faire partie de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020, profite de sa meilleure saison de but avec 16 frappes en 29 matches de championnat jusqu’à présent.

Mais le joueur de 24 ans n’attribue pas seulement Ancelotti pour son développement. Calvert-Lewin félicite également l’assistant des Toffees Duncan Ferguson pour avoir amélioré son jeu.

.

Calvert-Lewin a une excellente relation avec Ferguson, dont vous ne voudriez pas vous mettre du mauvais côté!

Calvert-Lewin a également révélé que malgré toutes les histoires sur le fait que “ Big Dunc ” était l’un des hommes durs du football, l’Ecossais était en fait “ un grand softy ”.

Calvert-Lewin a ajouté: «C’est une légende d’Everton, donc avoir son soutien me donne toute la confiance dans le monde. Réaliser ce que Dunc a fait pour Everton et être mentionné dans la même fourchette serait une réalisation fantastique.

«Beaucoup de gens se trompent sur Big Dunc, c’est un gros softy, il est calme, il est cool et pour moi, il a été le parfait mentor et modèle.

«Pour ce qu’il a accompli à Everton, pour moi en tant que jeune joueur, il m’a donné cette confiance et a toujours été quelqu’un à qui parler et avoir son opinion sur la façon dont il pense que je vais. C’est tout ce que j’aurais pu demander.

«Sans parler du travail qu’il a accompli avec moi sur le terrain et m’a aidé à peaufiner mon art et à aider mon jeu.»