Dominic Calvert-Lewin donnant zéro f *** et brisant les barrières alors que l’attaquant d’Everton pose sur la couverture du magazine

Comme David Bowie de la Premier League, Dominic Calvert-Lewin est en train de devenir un véritable héros en dehors du terrain.

Les boîtes n’intéressent pas vraiment l’attaquant d’Everton et de l’Angleterre à moins qu’il n’attaque un centre de Lucas Digne.

.

Calvert-Lewin se double d’un attaquant international et d’une icône de la mode

PAUL WETHERELL

Le voici habillé en Prada avec l’aide du styliste Harry Lambert

Son dernier affichage de zéro f *** apparaît sur la couverture de The Homme + Magazine, vêtu d’une chemise à pois blanche, d’une cravate et d’un blazer noirs, d’un short de costume évasé, de chaussettes blanches et de mocassins noirs brillants.

Dans un monde du football qui encourage souvent les barrières, Calvert-Lewin n’a pas peur de s’exprimer.

Sur le terrain, le joueur de 24 ans est l’un des attaquants les plus redoutables de la Premier League, marquant trois buts en autant de matches plus tôt cette saison avant une blessure prématurée au quad.

Et c’est juste assez cool que le grand et fort avant-centre, qui surpasse ses rivaux défensifs, pose également dans ce qui semble être un uniforme d’écolière traditionnel sur les couvertures de magazines de mode.

Instagram @domcalvertlewin

Calvert-Lewin est très à l’aise dans sa peau et on adore ça

Instagram @domcalvertlewin

Et fair-play, il réussit

Cela rend le football plus accessible à une nouvelle génération moins intéressée par la masculinité parfois toxique – et donne aux joueurs en herbe la liberté d’être eux-mêmes.

Vingt et un ans après que David Beckham ait été contraint de se débarrasser de son mohawk par Sir Alex Ferguson, ce sont des temps plus tolérants grâce à des joueurs comme DCL.

Il ne fait aucun doute que certains n’approuveront pas, mais nous doutons que Calvert-Lewin s’en soucie.

Il a déclaré en 2020: « En obtenant le bâton pour s’habiller un peu différemment, quand je vois quelqu’un s’habiller avec quelque chose que je ne porterais pas, je ne juge plus.

« J’apprécie juste que la personne soit à l’aise et confiante de porter ça. »

Quelle légende.