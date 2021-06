Dominic Calvert-Lewin exclu de l’équipe d’Angleterre pour affronter l’Allemagne

Dominic Calvert-Lewin devrait manquer contre l’Allemagne (Photo de Sebastian Frej/MB Media/.)

L’attaquant d’Everton Dominic Calvert-Lewin a été exclu de l’équipe anglaise de 23 joueurs ce soir pour le dernier affrontement contre l’Allemagne.

L’attaquant n’a joué qu’une seule minute dans le tournoi jusqu’à présent et a été négligé pour le dernier match de groupe contre la République tchèque alors que Gareth Southgate a gardé sa confiance en Harry Kane.

Kane a semblé bien en dessous de la moyenne jusqu’à présent et Calvert-Lewin est frais, ayant marqué 16 buts en Premier League pour les Toffees la saison dernière. Il a quatre buts en dix apparitions avec les Trois Lions.

Cependant, l’Athletic affirme que le joueur de 23 ans a été négligé pour l’équipe de ce soir pour affronter les hommes de Joachim Low et que les proches de l’attaquant seraient « déconcertés ».



Calvert-Lewin n’a joué qu’une minute du tournoi (Photo: .)

Calvert-Lewin est naturellement “déçu”, d’autant plus que la forme de Kane lui avait donné l’espoir qu’il était en ligne pour un départ en phase de groupes et peut-être un rôle plus important dans les huitièmes de finale.

Cela pourrait donc signifier que Jadon Sancho se voit confier un rôle plus important contre les Allemands, l’ailier de Dortmund espérant jouer contre plusieurs de ses coéquipiers.

L’impressionnante performance de Bukayo Saka contre la République tchèque devrait permettre au prodige d’Arsenal de garder son jeu sur le côté, mais il y a des doutes sur Jack Grealiash car Southgate pourrait passer à un 3-4-3 pour correspondre au système allemand.

