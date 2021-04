Dominic Calvert-Lewin serait la signature “ fantastique ” de Manchester United en tant qu’alternative à Erliang Haaland et Harry Kane

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a déclaré que Dominic Calvert-Lewin serait une signature “ fantastique ” comme alternative à Harry Kane et Erling Haaland.

L’attaquant d’Everton a tout ce qu’il faut pour être un coup sûr et aurait un “ grand impact ” à Old Trafford, affirme l’ancien défenseur anglais.

Calvert-Lewin a été en excellente forme de but pour Everton cette saison

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, est à la recherche d’un nouvel attaquant pour diriger sa ligne d’attaque cet été, le club étant fermement à la recherche de Haaland et de Kane.

Cependant, il semble que tous les clubs d’élite européens souhaitent signer l’as du Borussia Dortmund cet été, et il n’est pas clair si United peut se permettre de payer le prix fort pour une star prête à l’emploi.

Alors que Dortmund est en mesure de résister au meilleur prix pour Haaland, 20 ans, et que les Spurs exigeront probablement plus de 100 millions de livres sterling pour Kane et que le président Daniel Levy refusera peut-être de vendre à un rival de la Premier League, United pourrait être contraint de rechercher. pour des alternatives.

Ferdinand insiste sur le fait qu’ils ne devraient pas chercher trop loin leur prochain attaquant, cependant… environ 30 milles en fait, car il pense que Calvert-Lewin d’Everton serait une superbe signature pour les Red Devils.

Dominic Calvert-Lewin est le principal homme à l’avant pour les Toffees et a prouvé qu’il pouvait mener la ligne en Premier League

Ferdinand pense que la star d’Everton serait un grand succès à Old Trafford

Le joueur de 24 ans a connu une brillante ascension à Goodison Park au cours des 18 derniers mois.

Il a 19 buts et quatre passes en 32 matchs cette saison et a également quatre buts en sept apparitions pour l’Angleterre.

«J’ai beaucoup regardé Everton cette année et c’est celui qui dérange les défenseurs», a déclaré Ferdinand sur sa chaîne YouTube CINQ.

«Ce n’est pas celui contre qui tu veux jouer semaine après semaine. Il est agressif, il attaque le ballon.

«Je parlais à Carlo Ancelotti plus tôt cette année et il a mentionné Inzaghi et a dit qu’il n’avait pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer des buts et qu’il marque des buts dans et autour de la surface de réparation.

«Je regarde Calvert-Lewin cette saison et il a écouté ça, il l’a pris en compte.

Danny Murphy dit que c’est maintenant ou jamais pour Harry Kane de s’éloigner des Spurs, car les plus grands clubs seront plus attirés par Haaland, Mbappe and Co.

«De toute évidence, il semble être un très bon élève du jeu et il a commencé à intégrer cela dans son propre jeu. Nous avons vu les récompenses qu’il a eues, il est entré dans l’équipe d’Angleterre en marquant des tonnes de buts dans et autour de la surface de réparation des six mètres – marquant ces buts horribles.

«Je pense qu’il serait une signature fantastique pour Manchester United.

«C’est un peu hors du champ gauche, mais je pense qu’il aurait un grand impact. Il mettrait fin aux choses créées par Fernandes, Pogba, Rashford, Greenwood, etc.

«Est-ce que Ole voit cela comme quelque chose de faisable ou est-ce que je ne vais pas avoir des gens comme Haaland ou Kane? Si l’une ou l’autre d’entre elles se présente, elle sera le premier choix tant que l’argent n’est pas fou et que c’est faisable. »