Dominic Calvert-Lewin serait parfait pour Arsenal mais l’attaquant d’Everton a dit de se concentrer sur les ajustements

L’intérêt d’Arsenal pour Dominic Calvert-Lewin a beaucoup de sens, mais ne fera qu’exaspérer les supporters d’Everton.

C’est le point de vue des hôtes de talkSPORT et des anciens attaquants écossais Alan Brazil et Ally McCoist, qui ont exhorté l’avant-centre des Toffees à se concentrer sur la remise en forme.

Calvert-Lewin a commencé la saison en pleine forme

Selon The Times, le joueur de 24 ans est devenu une cible de transfert pour les Gunners l’été prochain, avec Pierre Emerick-Aubameyang à 33 ans, tandis qu’Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah sont presque en fin de contrat.

Le manager d’Everton en difficulté, Rafael Benitez, a récemment admis que le club pourrait avoir besoin de lever des fonds dans les mois à venir – et on pense que Calvert-Lewin vaut environ 50 millions de livres sterling.

Après avoir marqué 16 buts en Premier League la saison dernière, l’attaquant anglais a débuté cette campagne avec trois buts en autant de matchs, mais une blessure l’a exclu depuis août.

Pendant ce temps, Calvert-Lewin a figuré en tant qu’expert sur Sky Sports, ce qui, selon le Brésil et McCoist, n’a pas bien plu aux fans d’Everton.

Étant donné que le club est sans victoire depuis huit matches, alors que leur attaquant vedette reste blessé, les Écossais l’ont exhorté à consacrer tous ses efforts à un retour rapide et à ignorer toute spéculation sur son avenir.

Sports aériens

Calvert-Lewin est apparu en tant qu’analyste sur Sky alors qu’il était blessé

McCoist a déclaré: « Les supporters d’Everton seront absolument fous là-haut. Il n’est pas en forme et nous l’avons fait déménager à Arsenal !

« Il a une priorité pour se mettre en forme et sortir Everton [of trouble]. «

La légende des Rangers a ajouté : « S’il joue dans l’équipe d’Everton et qu’ils sont quatrièmes, il peut faire absolument tout ce qu’il veut.

« Mais le fait est que son travail consiste à se remettre en forme et à revenir dans cette équipe, c’est ce que veulent les fans d’Everton. »

Et le Brésil a accepté. Il a dit : « Je suis de la vieille école. Quand vous ne jouez pas, voulez-vous faire du punditry ?

GETTY

Everton a cruellement manqué son attaquant vedette

« Les fans d’Everton souffrent en ce moment, Benitez souffre en ce moment et le gars arrive [on an advert] au rasage à mi-temps ?

« Les gens ont la bosse et les fans d’Everton que je connais ont la bosse. »

Cependant, le Brésil insiste sur le fait que Calvert-Lewin à Arsenal a du sens compte tenu des qualités de l’attaquant.

L’animateur de talkSPORT a ajouté: « Il est très athlétique, il ressort bien, c’est un très bon en-tête de balle.

«Il mène la ligne, il se place derrière et il peut finir.

« Alors, bien sûr, les grands garçons doivent le regarder. »