Dominic Cummings a fait taire comme contradiction dans les déclarations exposées “Pourquoi faites-vous cela?” | Politique | Nouvelles

Dominic Cummings a été réduit au silence lors d’un comité des Communes sur la pandémie de coronavirus quand on lui a demandé pourquoi il s’était manifesté et avait témoigné. L’ancien assistant en chef de Boris Johnson a pris pour cible des politiciens de haut rang, affirmant que lui et le Premier ministre ne pouvaient fondamentalement pas s’entendre sur Covid. Carol Monaghan du SNP a demandé: “Quelle a été la goutte d’eau qui vous a poussé à témoigner comme vous l’êtes aujourd’hui? Certains diraient que pour un conseiller du gouvernement, cette discrétion est importante, mais vous avez tout divulgué aujourd’hui, qu’est-ce qui l’a incité?”

M. Cummings a déclaré: «Je pense que l’ampleur de la catastrophe est si grande que les gens ne peuvent pas attendre, les gens doivent comprendre que le gouvernement leur a laissé tomber quand ils en avaient besoin.

“Les gens doivent comprendre cela maintenant.”

Plus à venir…