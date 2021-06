Dominic Cummings a tenté de contourner les règles sur une subvention de 530 000 £, suggèrent des fuites de courriels

ré

ominic Cummings a tenté d’accélérer une subvention de 530 000 £ à une équipe de données externe au début de la pandémie – en contournant les procédures normales de Whitehall, suggèrent des fuites de courriels.

L’ancien haut conseiller de Boris Johnson a exhorté les fonctionnaires à effectuer le paiement sans “pas d’approvisionnement, pas d’avocats, pas de réunions, pas de retard”, selon les messages vus par The Guardian, le BBC’s File on 4 et Source Material.

Le département gouvernemental concerné – le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) – a insisté sur le fait que la diligence raisonnable avait été suivie lors de l’octroi de la subvention.

Cependant, le parti travailliste a déclaré qu’il s’agissait d’un autre exemple du “dédain” du gouvernement pour les règles régissant l’utilisation de l’argent des contribuables sous la direction de M. Johnson.

L’intervention de M. Cummings, en mars 2020, faisait suite à une demande de Our World in Data – un projet de recherche dirigé par une organisation à but non lucratif et des universitaires d’Oxford – qui a déclaré avoir besoin de financement pour retenir le personnel générant des données sur la pandémie.

LIRE LA SUITE

La demande aurait été transmise au secrétaire à la Santé, Matt Hancock, qui a envoyé un courrier électronique à Matthew Gould, le chef du NHSX – l’unité responsable de la transformation numérique du NHS – disant qu’il soutenait la subvention.

Il a ensuite été suivi d’un e-mail à M. Gould de M. Cummings déclarant : « Quelqu’un s’il vous plaît assurez-vous qu’ils ont le 530k dans les 24 heures à partir de maintenant et faites-moi rapport qu’il a été envoyé.

“Pas d’approvisionnement, pas d’avocats, pas de réunions, pas de retard s’il vous plaît – envoyez simplement immédiatement.”

M. Gould a exprimé sa préoccupation, affirmant que son équipe pourrait répondre à la demande via le DHSC et “avoir l’argent en place d’ici demain”, mais cela signifierait “renoncer au processus normal d’octroi de subventions”.

Il a écrit à un autre responsable : « Je ne veux rien faire de fâcheux, mais étant donné la ferme direction du secrétaire d’État et de Dom Cumming, j’apprécierais vraiment votre aide/conseils/feu vert.

La subvention a ensuite été octroyée en quatre versements à partir de l’été 2020.

M. Cummings, autrefois le conseiller le plus proche de M. Johnson, a quitté le n ° 10 en novembre au milieu des retombées d’une lutte de pouvoir interne et est depuis devenu un critique véhément de la gestion par le gouvernement de la pandémie.

Angela Rayner licenciée / PA Wire

La cheffe adjointe travailliste Angela Rayner a déclaré: «Ce gouvernement sous la direction de Boris Johnson pense clairement que les règles ne s’appliquent pas à eux.

« À maintes reprises, les conservateurs ont montré un mépris pour les règles et les lois régissant la façon dont l’argent des contribuables est dépensé.

« La suspension d’urgence des règles de passation des marchés doit prendre fin et une procédure régulière doit être suivie. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le gouvernement a fait tout ce qui était en son pouvoir pour arrêter la propagation de l’infection et sauver des vies, tout en suivant les processus appropriés.

« Chaque contrat conclu par le gouvernement avec des partenaires fait l’objet d’une diligence raisonnable, ces vérifications étant prises très au sérieux pour garantir que nos contrats produisent des résultats et un bon rapport qualité-prix.

« Dans le cadre de cet effort national, nous avons exploité le meilleur des secteurs public et privé pour développer les outils permettant d’assurer la sécurité des personnes, notamment l’application NHS Covid-19, qui aurait stoppé 600 000 infections et sauvé plus de 8 700 vies. »

Le Guardian et la BBC ont déclaré que M. Cummings avait été contacté pour commentaires mais n’avait pas répondu.