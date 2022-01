Il a ajouté: « J’étais malade et je suis rentré chez moi pour me coucher tôt cet après-midi-là, mais on m’a dit que cet événement s’était définitivement produit. »

M. Cummings a commenté : « À mon avis, le responsable qui a organisé cela aurait de toute façon dû être limogé cet été-là en raison de ses échecs face à Covid. Je l’ai dit à plusieurs reprises au Premier ministre.

Cependant, il a affirmé que Boris Johnson « avait rejeté mon argument ».

ITV News a ensuite reçu une image d’une invitation par courrier électronique de Martin Reynolds, le secrétaire privé principal du Premier ministre, à plus de 100 membres du personnel, ainsi qu’à M. et Mme Johnson.