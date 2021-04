Dominic Cummings “ alliés ” derrière les briefings sexistes sur Carrie Symonds ⋆ .

L’ancien conseiller en chef du Premier ministre a été accusé d’avoir fui au milieu d’une meilleure guerre des mots avec Carrie Symonds et Boris Johnson (Photo: Rex Features / .)

Les alliés de Dominic Cummings sont accusés de «briefings méchants et sexistes» contre la fiancée du Premier ministre Carrie Symonds.

Cela vient après que l’ancien assistant en chef de Boris Johnson ait accusé le Premier ministre d’avoir tenté de faire payer un donateur conservateur pour la rénovation de son appartement numéro 10, alors que M. Cummings lançait une attaque sauvage contre son ancien patron.

Dimanche matin, la secrétaire au commerce, Liz Truss, a insisté sur le fait que le Premier ministre avait assumé le coût et “ avait agi conformément aux règles ” – mais n’a pas répondu à un certain nombre de questions sur le calendrier des paiements.

Downing Street a riposté aux affirmations de M. Cummings alors que la dispute sombrait dans une guerre de mots dommageable entre les anciens alliés de Vote Leave – Mme Symonds étant également entraînée dans la rangée.

Le numéro 10 craint que M. Cummings prépare une nouvelle agression lors d’une audience avec des députés le mois prochain.

Le témoignage potentiellement explosif interviendrait après son départ de Downing Street en novembre – qui faisait suite à une infâme visite de verrouillage à Barnard Castle qui a mis le public en colère.

La dernière ligne a éclaté après que le numéro 10 ait suggéré que M. Cummings avait été à l’origine de fuites dommageables telles que des messages texte échangés entre M. Johnson et l’entrepreneur Sir James Dyson, et la ligne “ Chatty Rat ” sur le verrouillage de novembre.

Les alliés de M. Cummings sont accusés de briefing “ sexiste ” contre le fiancé du Premier ministre (Photo: .)

M. Cummings a nié toute fuite, affirmant à la place que M. Johnson avait envisagé d’essayer de bloquer une enquête sur le “ Chatty Rat ”, craignant que cela ne pointe vers Henry Newman, un ami de Mme Symonds.

Des sources ont déclaré au Mail dimanche que lors de leur dernière conversation à Downing Street, M. Cummings a déclaré au Premier ministre qu’il espérait pouvoir maintenir une relation constructive – mais a averti qu’il ne le ferait que si Mme Symonds acceptait d’arrêter de le briefer.

M. Johnson aurait répondu: “ Je ne peux pas la contrôler.

‘C’est impossible.’

Mais un allié principal du Premier ministre a déclaré au journal: “ C’est un compte rendu complètement inexact de cette réunion, qui était tout à fait cordiale. Ils ont accepté de rester en contact.

«Cela s’est avéré impossible. Ce qui a suivi a été une série de briefings méchants et sexistes contre Carrie.

Les alliés de M. Newman ont également répondu avec colère, niant qu’il était le “ rat ” et blâmant à la place M. Cummings, a rapporté le Sunday Times.

Selon certaines rumeurs, Mme Symonds, ancienne chef des communications du Parti conservateur, exerce une influence significative sur la prise de décision de son partenaire – ce qui conduit certains à demander une enquête indépendante sur son rôle.

Mais les briefings contre elle dans les médias de factions rivales ont été à plusieurs reprises qualifiés de sexistes par des alliés et Downing Street a nié qu’elle était impliquée dans la gestion du pays.

Pendant ce temps, des rapports affirment que les services de renseignement ont identifié M. Cummings comme un fuyant, mais n’ont pas pu publier leurs preuves car cela révélerait les secrets de leur commerce.

