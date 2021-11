Traversées de la Manche : patrouille des forces frontalières à la suite de décès

L’ex-conseiller du Premier ministre s’est adressé à Twitter pour accuser le gouvernement de ne pas avoir expliqué les faits inclus dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la loi sur les droits de l’homme (HRA) qui rendent « illégal » l’arrêt du flux de migrants essayer de traverser la Manche dans de petites embarcations. M. Cummings a affirmé que la CEDH et la HRA devaient être « mises de côté ». Mais les experts juridiques disent que même avec ces « à l’écart », No10 ne pourrait pas « faire simplement ce qu’il veut ».

Les commentaires de M. Cummings ont fait suite à la mort d’au moins 27 personnes – 17 hommes, sept femmes et trois enfants – qui se sont noyées en tentant de traverser la France vers le Royaume-Uni via la Manche mercredi.

La France et le Royaume-Uni blâment les trafiquants d’êtres humains et les passeurs pour la tragédie.

M. Johnson et le président français Emmanuel Macron ont convenu mercredi lors d’un appel téléphonique qu’ils intensifieraient leurs efforts en collaboration pour s’attaquer au problème des migrants.

Mais M. Cummings, qui n’a aucune confiance dans l’approche des dirigeants pour résoudre le problème, a déclaré qu’il s’attend à ce que Downing Street « fasse écho à l’inclinaison, aux mensonges, aux délires et aux sentiments bon marché – son mode préféré ».

Il a poursuivi : « N°10, les partis et les médias, certains délibérément, par ignorance, échoueront tous à expliquer [the] fait de base établi par les avocats du gouvernement/No10 [in] 2020 : ECHR/HRA+JR rend « illégal » de traiter sérieusement avec les bateaux.

« Nous pourrions trier les bateaux, ce n’est pas un problème difficile mais cela signifie mettre de côté la CEDH/HRA.

« Ou nous pouvons donner la priorité à la CEDH/HRA. Comme pour l’antiterrorisme, les deux parties donnent la priorité à la CEDH/HRA. Et mentir à ce sujet. »

Dominic Cummings a déclaré que la loi sur les droits de l’homme devrait être «mise de côté» pour «trier les bateaux» (Image: .)

M. Cummings n’a pas été le premier à suggérer au Royaume-Uni de se détourner des lois incluses dans la HRA et la CEDH.

Yasmine Ahmed, directrice britannique de Human Rights Watch, a déclaré à Express.co.uk : « En pratique, ils le pourraient.

Le gouvernement pourrait légiférer et dire : « Nous nous débarrassons de la loi sur les droits de l’homme (HRA) ».

« Il y a eu des discussions de longue date sur la possibilité de modifier la HRA ou de s’en débarrasser complètement.

« Le problème serait qu’il existe toujours une partie à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Et que la CEDH exige des États qu’ils mettent en œuvre les droits au niveau national.

« Donc, premièrement, nous violerions l’application de ces droits au niveau national. Deuxièmement, les gens pourraient toujours s’adresser directement à la Cour européenne car il n’y a pas de recours interne. »

Malgré le Brexit, le Royaume-Uni est toujours déterminé à respecter ses engagements actuels envers la CEDH.

Cependant, le gouvernement pourrait suivre les conseils de M. Cummings et fermer les yeux sur la CEDH également.

Certaines des personnes qui ont survécu à la traversée de la Manche mercredi (Image: PA)

Mme Ahmed, confirmant cette option, a déclaré : « Le gouvernement pourrait également se retirer de la CEDH.

« Alors, imaginez que tout cela est à l’écart… Cela ne résout pas ce que Dominic Cummings veut résoudre. »

Elle a poursuivi: « Il veut se débarrasser de toutes les protections afin que nous puissions faire ce que nous voulons.

« Même si tel était le cas – nous nous sommes débarrassés de la HRA et nous nous sommes retirés de la CEDH – il existe encore d’autres régimes juridiques auxquels le gouvernement britannique est lié. »

« Il y a le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui en soi offre des protections aux personnes qui tentent de venir.

Des manifestants se sont rassemblés devant le ministère de l’Intérieur en solidarité avec les réfugiés après la tragédie de mercredi (Image: PA)

« Si vous essayez de repousser des personnes et, dans cette situation, de mettre leur vie en danger, cela constituerait potentiellement une violation de vos obligations en vertu du PIDCP, qui reflète ce qui se trouve dans la CEDH – vous ne vous en débarrassez donc pas. Vous avez encore d’autres obligations qui existent de toute façon.

« Il y a aussi la loi sur les réfugiés, qui s’applique et qui, encore une fois, stipule que vous ne pouvez pas renvoyer quelqu’un.

« En plus de cela, nous avons également le droit de la mer, qui traite de cette idée qu’il existe un devoir de longue date de secourir les personnes en mer.

« Ce n’est pas aussi simple que de dire » débarrassons-nous en » car, en fait, le gouvernement britannique a toujours des obligations internationales.

« Ce qu’il veut en venir, c’est que si vous vous débarrassez de la HRA et que vous vous retirez de la CEDH, il est très difficile pour les gens d’obtenir réparation.

« Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’obligations légales. »

Les députés conservateurs ont exhorté cette semaine la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, à ignorer les droits de l’homme et le droit international pour prendre le contrôle de la crise.

Priti Patel : les États de l’UE frustrés par le « manque de progrès » en matière d’immigration

Plus de trois fois plus de personnes ont traversé la Manche cette année qu’en 2020 – un chiffre qui met de plus en plus la pression sur Mme Patel.

Un vétéran d’arrière-ban conservateur, Sir Edward Leigh, a qualifié la crise d' »urgence nationale » et a rappelé au ministre de l’Intérieur : « Nous avons dit au peuple lors du référendum, nous les Brexiteers, que nous reprendrions le contrôle, il est clair que nous avons perdu contrôler.

« Le ministre de l’Intérieur fera-t-il entrer [an] les pouvoirs d’urgence agissent pour outrepasser la loi sur les droits de l’homme si nécessaire et placer ces personnes dans un logement sûr maintenant ? »

Le député de Blackpool South, Scott Benton, a déclaré : « La loi sur les droits de l’homme de 1998 a conféré le pouvoir à des juges non élus et il est clair que le pouvoir rampant des tribunaux interfère directement dans notre capacité à maîtriser nos politiques d’asile et d’immigration.

« Mon très honorable ami convient-il que, si nous voulons enfin empêcher les faux demandeurs d’asile de venir régulièrement au Royaume-Uni, il est temps d’abolir complètement la loi sur les droits de l’homme ? »

Emilie McDonald, experte en droit des réfugiés et titulaire d’un doctorat en philosophie de l’Université d’Oxford, est coordinatrice du plaidoyer et des communications au Royaume-Uni à Human Rights Watch.

S’adressant à Express.co.uk, elle a expliqué qu’en vertu du principe de non-pénalisation, les demandeurs d’asile irréguliers ne peuvent être ignorés.

Mme McDonald a déclaré : « Il s’agit d’un principe fondamental de la loi sur les réfugiés et de la Convention de 1951 sur les réfugiés, que le Royaume-Uni a aidé à rédiger et qui est lié par la loi britannique sur l’immigration.

« Ce que Dominic Cummings essaie d’autoriser en abrogeant la HRA ne ferait que pousser les gens à emprunter des itinéraires plus dangereux et cachés et les pousser vers les passeurs et les trafiquants d’êtres humains. »

Mais même si la HRA était abrogée, il y aurait toujours des régimes juridiques que le gouvernement devrait suivre.

La Convention, a-t-elle souligné, « protège le droit des individus à fuir par tous les moyens et le Royaume-Uni et les autres gouvernements ont le devoir de protéger ces individus lorsqu’ils arrivent à leurs frontières ».