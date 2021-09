Dominic Cummings réprime l’affirmation de Lord Adonis selon laquelle Michel Barnier a “couru” autour du Brexit | Politique | Nouvelles

in

L’ancien ministre du cabinet du New Labour a tweeté une preuve non corrigée des prochains mémoires de Michel Barnier sur les négociations intitulée « My Secret Brexit Diary ». A côté d’une image du roman, il écrit : « Le livre d’aujourd’hui.

“Renforce mon point de vue selon lequel le Brexit était une catastrophe pour la Grande-Bretagne – (M.) Barnier était meilleur que tous les négociateurs britanniques réunis et a couru des cercles autour de Lord Frost.”

Sa déclaration très controversée a rapidement suscité de nombreux commentaires, notamment de la part de l’ancien conseiller en chef de Boris Johnson.

Le stratège politique non-conformiste a réfuté son affirmation et a déclaré que la meilleure eurocrate Stéphanie Riso était vraiment le cerveau derrière l’équipe de l’UE.

Il a dit : « Ignorance habituelle de (Seigneur) Adonis.

Robert G Mackenzie a écrit : « J’ai voté pour Rester, mais maintenant je suis content que nous soyons partis.

« Il est regrettable que les travaillistes, le SNP et les démocrates libéraux aient conspiré pour se ranger du côté de l’UE lors des négociations.

“(En attendant) c’est bien de voir les dernières Perspectives de l’économie mondiale du FMI montrant que le Royaume-Uni restera facilement la 2e économie d’Europe et surperformera (la) zone euro.”

Steve Breave a ajouté : « À votre avis ? Peut-être que s’il s’était concentré sur les négociations et non sur un contrat de livre… c’est quand même un politicien.

« Pourquoi ne penserait-il pas à sa fortune personnelle au milieu de négociations aussi importantes ? »

Dans une biographie de Mme Riso – qui travaille maintenant pour la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen – Politico a écrit qu’elle “a gagné une réputation d’extrême compétence des deux côtés du débat sur le Brexit”.

Il a ajouté : « Avant le Brexit, (Mme) Riso était chargée de préparer le prochain budget à long terme de l’UE.

«Elle n’a jamais publié de commentaire ou de déclaration dans ses propres mots sur Twitter, mais retweete religieusement son patron et ses collègues.

“(Mme) Riso a la réputation d’être une économiste sérieuse et travailleuse, qui est particulièrement appréciée par l’équipe de négociation britannique du Brexit, dont certains ont déclaré à POLITICO qu’ils la préféraient à (M.) Barnier.”

Depuis qu’il a quitté l’UE, M. Barnier a jeté son chapeau dans le ring pour l’élection présidentielle française de l’année prochaine.

Le mois dernier, il a commencé à briguer l’investiture présidentielle des Républicains.