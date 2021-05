Dominic Cummings SAUVE Boris pour ne pas avoir mis en œuvre des règles strictes alors que la variante indienne se répand | UK | Nouvelles

L’ancien conseiller, M. Cummings, s’est maintenant retourné contre son ancien patron au numéro 10 et a lancé une attaque sauvage contre la gestion de la pandémie par M. Johnson. M. Cummings pense que le Premier ministre aurait dû apprendre des verrouillages stricts des pays d’Asie de l’Est et bloquer l’entrée de l’Inde plus tôt pour empêcher la variante de dominer le pays. Il a déclaré que le numéro 10 était “totalement hostile à l’apprentissage de l’Asie de l’Est” au cours de la pandémie, ce qui a entraîné une réticence à fermer les frontières du Royaume-Uni et à arrêter la propagation de mutations mortelles de coronavirus.

L’ancien conseiller de M. Johnson a fait écho aux appels de scientifiques du groupe Independent Sage qui ont exhorté à retarder la levée des restrictions de verrouillage en Angleterre, en raison du rythme alarmant auquel la variante indienne s’est répandue dans le pays.

M. Cummings s’est maintenant opposé au plan d’assouplissement du verrouillage du Premier ministre et a soutenu le professeur Pagel qui exhorte le gouvernement à adopter un «principe de précaution» au lieu de lever les restrictions le 17 mai.

Timothy Gowers, directeur de la recherche à l’Université de Cambridge, a tweeté: «Même s’il n’y a que 20% de chances que le professeur Pagel ait raison, le coût d’une autre grande vague est beaucoup plus élevé que le coût de retarder la prochaine étape de la feuille de route. . »

M. Cummings a également accusé le gouvernement britannique d’avoir fait preuve d’un manque de transparence pendant la pandémie.

Il a déclaré que la réponse aux nouvelles variantes avait «grandement contribué à la catastrophe».

M. Cummings a ensuite ajouté que le plan de lutte contre le coronavirus “s’est avéré être en partie un désastre, en partie inexistant”.

Écrivant sur Twitter, M. Cummings a déclaré: «En fait, les preuves montrent que l’action rapide et efficace est la meilleure politique pour l’économie et pour réduire les décès et la souffrance.

“Meilleur exemple, Taiwan.

JUST IN: Guerre Israël-Palestine: Moment choquant de la frappe de roquettes à Gaza capturée sur une vidéosurveillance à domicile – VIDEO

“Montre également que si vous vous débrouillez vraiment bien, non seulement l’économie est en grande partie indemne, mais la vie est normale.”

Il a poursuivi: “Il y a un problème occidental général basé sur des mèmes absurdes comme” les Asiatiques font tous ce qu’on leur dit que cela ne fonctionnera pas ici “.

«C’est ce que de nombreux charlatans« experts »des sciences du comportement ont fait valoir, de manière désastreuse, en février 2020.

«Cette absurdité influence encore la politique, par exemple notre politique de frontières en plaisanterie».

NE MANQUEZ PAS

M. Cummings devrait témoigner la semaine prochaine aux députés sur son rôle dans la réponse du gouvernement à la pandémie.

Lundi à la Chambre des communes, Yvette Cooper du Labour a déclaré que les gens seraient «en colère» que «les mesures frontalières du gouvernement n’aient pas réussi à empêcher la diffusion d’une nouvelle variante».

Avant que l’Inde ne soit inscrite sur la liste rouge du gouvernement le 23 avril, environ 20 000 passagers susceptibles d’avoir été infectés par la variante étaient autorisés à entrer au Royaume-Uni.

Cela survient alors que les cas de la variante indienne sont actuellement en plein essor dans certaines régions du pays.