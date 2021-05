Dominic Cummings: Un expert en désastres élude l’affirmation d’un ancien assistant principal – «Absolument faux» | Politique | Nouvelles

Au cours d’une audience de sept heures en commission mercredi, l’ancien assistant principal du Premier ministre a discuté des préparatifs du gouvernement contre le COVID-19 à partir de début 2020. M. Cummings a déclaré: “Il n’y a même pas de plan pour enterrer tous les corps.”

Il a ajouté: “Le Cabinet Office est terriblement merdique, pas de plans, totalement en retard.”

Cependant, le professeur Lucy Easthope, un conseiller du gouvernement sur les catastrophes, a critiqué le commentaire de M. Cummings sur le manque de plans pour enterrer les cadavres comme «absolument faux».

Parlant des allégations de M. Cummings, le professeur Easthope a déclaré à BBC Newsnight: «Il y avait des choses fondamentales qui n’étaient pas notre expérience.

«L’une d’elles était qu’il y avait une erreur classique, qui est, je pense, utilisée par des étrangers pour la gestion des catastrophes, ce qui a été de nombreux commentaires indiquant que les plans n’existaient pas.

«Des plans existaient et ce que nous avons pu faire au niveau local, c’était les innover.

«L’autre chose qui était une sorte de problème commun qui en découlait était cette hypothèse qu’au plus haut niveau, nous étions dans de graves problèmes et je pense que nous avons ressenti cela dans les interventions et la planification d’urgence, mais nous savions également que nous avions des plans et des tests. processus que nous pourrions utiliser. »

Le professeur Easthope, de l’Université de Durham, a déclaré qu’un exemple de cela était lorsque M. Cummings a déclaré à tort qu’il n’y avait pas de plan pour enterrer les corps.

Elle a ajouté: «C’était absolument faux. Le plan appartenait à l’origine au Home Office, c’est un flux de travail du Home Office.

«Le ministère de la Santé a eu une vague initiale ou une préoccupation de ne pas avoir de plan et nous avons ensuite pu leur faire remarquer qu’ils l’avaient fait avec un logo différent.»

Le professeur Easthope a expliqué que M. Cummings a fait quelque chose au cours de son témoignage «qui, à mon avis, nous est très courant en tant que planificateurs».

Elle a ajouté: «Il a supposé que parce qu’il ne les avait pas sur son bureau, les plans locaux n’existaient pas alors qu’en fait nous savions qu’ils existaient.

«Je pense que c’est vraiment important parce que je pense que le public devrait en tirer une certaine assurance, que de la même façon que vos poubelles sont vidées, il y a des planificateurs d’urgence qui travaillent tout le temps dans les coulisses.»

Au cours de l’audience, M. Cummings a également décrit le secrétaire à la Santé Matt Hancock comme «complètement incapable de faire le travail» et a déclaré qu’il «aurait dû être licencié» pour avoir menti.

M. Hancock devrait comparaître jeudi à la Chambre des communes pour répondre aux questions sur la gestion de la pandémie par le gouvernement.