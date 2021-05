Dominic Cummings “veut que nous le considérions comme saint Augustin” – “Incroyable au-delà de toute croyance!” | Politique | Nouvelles

Lors d’une attaque brutale mercredi, l’ancien assistant principal du Premier ministre a déclaré que “des dizaines de milliers de personnes sont mortes, qui n’avaient pas besoin de mourir” pendant la pandémie à la suite des erreurs du gouvernement. M. Cummings a déclaré à un comité de députés que Boris Johnson était «inapte à la tâche» de diriger le pays.

S’adressant à BBC Newsnight jeudi, M. Hoare a déclaré qu’à son avis, “Cummings s’est comporté de manière épouvantable”.

Il a ajouté: “ Cummings essaie-t-il vraiment de nous duper en nous faisant croire qu’il était assis au cœur même du n ° 10, a vu supposément tout ce chaos, cette faiblesse et ces mensonges et tout le reste et n’en a pas respiré un mot, n’a pas soufflé sifflet, n’a pas démissionné?

«Non, il s’est assis là au cœur de l’affaire et a continué à encaisser le chèque. C’est invraisemblable au-delà de toute croyance.

«Cette fois l’an dernier, nous l’appelions tous Machiavel.

Au cours de l’audience, M. Cummings a également décrit le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, comme “complètement incapable de faire le travail” et a déclaré qu’il “aurait dû être licencié” pour avoir menti.

L’ancien assistant a déclaré qu’il avait exhorté à plusieurs reprises M. Johnson à licencier M. Hancock.

M. Hancock a déclaré jeudi aux députés de la Chambre des communes que «les allégations d’honnêteté de M. Cummings ne sont pas vraies».

Il a ajouté: “J’ai toujours été franc avec les gens en public et en privé.”

S’adressant à BBC Newsnight, M. Hoare a déclaré que si M. Cummings voulait être considéré comme un «prophète de l’honnêteté», il aurait dû «parler plus tôt».